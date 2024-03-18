Belçika\'da Çanakkale ve İstiklal Marşı anma töreni düzenlendi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, askeri ve diplomatik erkan ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Büyükelçi Uysal, "Vatan savunması uğruna 200 binden fazla şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı'nın 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşımızın kabulünün 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Çanakkale Zaferi'nin küresel ölçekte birçok etkiye neden olduğunu anımsatan Uysal, bu zaferin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolu açtığını söyledi.

Uysal, şehit düşen bütün Mehmetçikleri ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran, minnet ve tazimle andıklarını ifade etti.

Türkiye'nin terörle kararlı bir mücadele içinde olduğuna dikkati çeken Uysal, şehit olan kahraman askerler, polisler ve kamu görevlilerini rahmet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Uysal, Türkiye'nin çok sayıda diplomatını da terör saldırılarında şehit verdiğini anımsattı.

Kahraman şehitlerden birisinin isminin törenin gerçekleştirildiği salonda yaşatıldığını hatırlatan Uysal, Dursun Aksoy'un Ermeni terör örgüt ASALA tarafından 14 Temmuz 1983'te Brüksel'de silahlı saldırı sonucunda şehit olduğunu belirtti.

Uysal, şehitlerin hatıralarını ebediyen yaşatacaklarını vurguladı.

Askeri Ataşe Kurmay Albay Çağrı Sağıroğlu'nun Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili konuşmasıyla devam eden tören, Zeynep Ela Şahin'in Çanakkale Şehitleri şiirini, Elif Gürlevik ve Lina Uçan'ın da İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.