Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Brüksel\'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Türk kahvesi, Brüksel'de düzenlenen etkinlikte UNESCO mirası olarak sunuldu ve ilgi çekti.

05.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'de düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi ikram edildi.

AB Daimi Temsilciliği tarafından Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Daimi Temsilcilik binası önünde kurulan sergi alanında Türk kahvesi pişirildi, beraberinde lokum ve pişmaniye sunumu yapıldı.

Hem geleneksel yöntemle kumda hem de modern makinelerde yapılan kahvelerin kokusunu duyan çok sayıda yabancı, keyifle tadım yaptı.

AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Bugün AB'nin başkenti Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Gününü kutluyoruz. Aslında Türk kahvesi bilincini artırmak istiyoruz. Onun için daimi temsilciliğimizin önünde bir sergi alanı oluşturduk." dedi.

YEE'nin, Beko'nun ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakcı, "Gerçekten insanlar Türk kahvesini tadınca ilginç buluyorlar. Bu geleneği önümüzdeki yıllarda da güçlendirerek sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, "Türk kahvesi, bizim için çok önemli bir değerimiz ve geleneğimiz. Kahveden öte dostluk ifade ediyor, sır paylaşmayı ifade ediyor. Aynı zamanda samimi insanların buluşması için vesile anlamına geliyor. Kendi kahvemizin tadı da güzel, bunun yanı sıra lezzetinden öte dostluk, saygı, sevgi, dostlarla paylaşım anlamında da kahve kültürümüz çok çok değerli." ifadelerini kullandı.

Türk kahvesiyle ilgili fal kültürünün de olduğunu anımsatan Kaymakcı, "Bizim falımızda da AB var. Dolayısıyla AB sürecinin ilerlemesinde de Türk kahvesinin önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü Türk kahvesi önemli bir marka Avrupa'da ve dünyada. Dolayısıyla bu markanın da Türkiye'nin olumlu algısını yansıtması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanın içini ısıtıyor"

Kahveyi tadanlardan Genevieve Norris de "Çok iyi. Küçük bir kapta da olsa tadı çok güçlü." dedi.

Clara Norris de "Çok iyi bir kahve. Özel ve doğu kültüre ait bir tadı var. Şekerle daha iyi oluyormuş ama yine de lezzetli. Özellikle kötü havada çok iyi. İnsanın içini ısıtıyor." diye konuştu.

Imogen Allan da "Gerçekten çok iyi. Aroması çok zengin ve doğal. Fransız ve İtalyan kahvesi gibi değil." ifadelerini kullandı.

Türk bir arkadaşının kendisine daha önce de ikram ettiğini belirten Allan, Türk kahvesini çok sevdiğini dile getirdi.

Türk kahvesi, Türk kültürü için essiz önemi nedeniyle 2013 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Brüksel, Kültür, Unesco, Güncel, Yaşam, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.