Brüksel'de El Mouahidine Camisi'ne gamalı haç saldırısı, savcılık soruşturma başlattı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de El Mouahidine Camisi'ne yapılan İslam karşıtı saldırının ardından olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Brüksel'in Laeken bölgesindeki El Mouahidine Camisi'nin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, olayı şiddetle kınayarak Brüksel savcılığının olay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Brüksel Bölge Hükümeti Yerel Yönetimler Bakanı Ahmed Laaouej de İslam karşıtı bu saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Laaouej ve Brüksel Belediyesi'nde "bayındırlık, uluslararası dayanışma ve din işlerinden sorumlu" encümen üyesi Khalid Zian, saldırının hedefi olan camiyi ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Belçika'da 4 Eylül'de de Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi İslam karşıtı saldırının hedefi olmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.