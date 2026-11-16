Brüksel'de gelincik ve köpekle yürütülen pilotun ilk aşamasında 97 fare itlaf edildi - Son Dakika
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Brüksel'de gelincik ve köpekle yürütülen pilotun ilk aşamasında 97 fare itlaf edildi

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Brüksel'de fare sorununa karşı gelincik ve köpeklerle yürütülen pilot uygulamanın ilk çalışmasında 97 fare itlaf edildi. Belediyenin dijital tuzaklarıyla bugüne kadar 1794 fare yakalanırken, yıl sonuna doğru benzer bir gelincik çalışması daha yapılacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de fare sorununa çözüm bulmak amacıyla gelincik ve köpeklerin kullanıldığı pilot uygulamanın ilk çalışmasında 97 fare itlaf edildi.

Bruzz'un haberine göre, kent merkezindeki yayalaştırılmış bölgede profesyonel haşere kontrol uzmanının yürüttüğü çalışmada, fareleri yuvalarından çıkarmak için doğal düşmanları olan gelincikler, itlaf etmek içinse köpek kullanıldı.

Birkaç saat süren uygulamada, çoğu iri 97 fare itlaf edildi.

Belediyenin dijital kontrollü tuzaklarıyla da bugüne kadar 1794 fare yakalandı. Farelerle mücadele günlük müdahaleler, akıllı tuzaklar ve gelinciklerin kullanımıyla sürdürülecek.

Yıl sonuna doğru gelinciklerin kullanılacağı benzer bir çalışma daha yapılacak.

Tarihi ve turistik merkezde fare sorunu

Brüksel'in çeşitli yerleşim bölgelerinde uzun süredir görülen fare sorunu, son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand-Place ve çevresindeki yaya bölgesinde de gündeme gelmişti.

Farelerin sokaklarda ve iş yerlerinin yakınında görülmesi esnafın tepkisine yol açarken, Grand-Place'teki bir çikolata mağazasının vitrininde görüntülenen fare sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Belediye, mayısta sorunla mücadele amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturmuş, bu alana ayrılan bütçeyi 35 bin avrodan 100 bin avroya yükseltmişti. Yaz aylarında önlemler artırılarak kent merkezindeki yaya bölgesine 15 akıllı fare kapanı yerleştirilmişti.

İşletmelere, restoranlara ve kafelere ücretsiz fareyle mücadele hizmeti sunan belediye, iş yeri sahipleri ve kent sakinlerinden sokaklarda yiyecek ve atık bırakmamalarını istiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Brüksel'de gelincik ve köpekle yürütülen pilotun ilk aşamasında 97 fare itlaf edildi - Son Dakika
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