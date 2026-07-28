Brüksel'de Kahraman Esnafın Ölümü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tramvayda bir kadına hakaret eden, ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerde bulunan kişiye müdahale eden esnaf, bu sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin "Kahraman olarak öldü" manşetiyle verdiği habere göre olay, 23 Temmuz Perşembe günü Brüksel'in Evere bölgesinde 55 numaralı tramvayda meydana geldi.

Schaerbeek'teki Place Liedts Meydanı'nda süpermarket işleten 54 yaşındaki Driss Atouane, bir kadına hakaret eden, ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtilen bir kişiye müdahale etti, bunun üzerine şüpheli Atouane'ye şiddetle saldırdı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Atouane, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Brüksel Başsavcılığı Sözcü Yardımcısı Aurelie-Anne de Vos, saldırının ardından polisin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini ve şüpheliyi olaydan birkaç dakika sonra yakaladığını doğruladı.

De Vos, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, soruşturmayı yürüten hakimin talimatıyla psikiyatrik bilirkişi görevlendirildiğini açıkladı.

Schaerbeek'in gelecekte göreve başlayacak Sosyalist Parti (PS) Belediye Başkanı Hasan Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birini korumak isterken hayatını kaybetmek katlanılamaz bir adaletsizliktir. Adaletin yerini bulmasını ve Driss'in cesaretinin asla unutulmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Schaerbeek'in Rue de Brabant ve Place Liedts çevresinde tanınan bir isim olan Atouane'nin ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.