Brüksel'de Kahraman Esnafın Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Kahraman Esnafın Ölümü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de bir kadına müdahale eden esnaf, saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tramvayda bir kadına hakaret eden, ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerde bulunan kişiye müdahale eden esnaf, bu sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin "Kahraman olarak öldü" manşetiyle verdiği habere göre olay, 23 Temmuz Perşembe günü Brüksel'in Evere bölgesinde 55 numaralı tramvayda meydana geldi.

Schaerbeek'teki Place Liedts Meydanı'nda süpermarket işleten 54 yaşındaki Driss Atouane, bir kadına hakaret eden, ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtilen bir kişiye müdahale etti, bunun üzerine şüpheli Atouane'ye şiddetle saldırdı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Atouane, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Brüksel Başsavcılığı Sözcü Yardımcısı Aurelie-Anne de Vos, saldırının ardından polisin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini ve şüpheliyi olaydan birkaç dakika sonra yakaladığını doğruladı.

De Vos, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, soruşturmayı yürüten hakimin talimatıyla psikiyatrik bilirkişi görevlendirildiğini açıkladı.

Schaerbeek'in gelecekte göreve başlayacak Sosyalist Parti (PS) Belediye Başkanı Hasan Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birini korumak isterken hayatını kaybetmek katlanılamaz bir adaletsizliktir. Adaletin yerini bulmasını ve Driss'in cesaretinin asla unutulmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Schaerbeek'in Rue de Brabant ve Place Liedts çevresinde tanınan bir isim olan Atouane'nin ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Brüksel, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Kahraman Esnafın Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı

20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 20:51:29. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel'de Kahraman Esnafın Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.