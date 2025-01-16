Brüksel\'de NATO Temasları: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO temasları kapsamında Brüksel'de. Başkanımız, NATO Büyükelçimiz Sayın Levent Gümrükçü tarafından karşılandı ve Büyükelçilik konutunda, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, NATO temsilcilerimiz ve Başkanlığımız personeli ile bir araya geldi. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği kabiliyetlerin NATO'yu güçlendirmek ve işbirliği zeminini genişletmek adına yürütülen temaslar, milli gücümüzün uluslararası sahadaki etkisini artırmayı hedeflemektedir. Milli teknolojilerimizle Türkiye'nin güvenliği ve NATO müttefiklerinin ortak hedefleri için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.