Brüksel'de öğrenciler harç zammı protestosunda Solbosch Kampüsü girişini kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brüksel'de öğrenciler harç zammı protestosunda Solbosch Kampüsü girişini kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğrenciler, öğrenim harçlarına planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintileri protesto ederek Solbosch Kampüsü'nün girişini kapattı. Kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" pankartı asıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı.

Öğrenciler, günün erken saatlerinde Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Solbosch Kampüsü'nün önünde toplandı.

Öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, kapattıkları kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" mesajı içeren pankartlar astı.

Son haftalarda Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'nın farklı kentlerinde de öğrenciler eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı protestolar düzenliyor.

Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı protestolara polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazıları tutuklandı.???????

Kaynak: AA
BelçikaBrükselGözaltıEğitimGüncelOrduZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
Fenerbahçe’den Montella bombası Liste başında olduğu iddia edildi
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:58:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Brüksel'de öğrenciler harç zammı protestosunda Solbosch Kampüsü girişini kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei