Brüksel'de okulda karbonmonoksit zehirlenmesinde 17'si çocuk 18 kişi hastanelik oldu

Brüksel'de okulda karbonmonoksit zehirlenmesinde 17'si çocuk 18 kişi hastanelik olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika'nın başkenti Brüksel'e bağlı Saint-Gilles'teki bir okulda kazan arızası nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Zehirlenmeden etkilenen 17'si çocuk 18 kişi hastaneye kaldırıldı, okul tahliye edildi ve bugün normal eğitime devam edilmesi gerektiği belirtildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir okulda karbonmonoksit gazından etkilenen 17'si çocuk 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, okulun tahliye edildiği bildirildi.
Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, Brüksel'e bağlı Saint-Gilles'in Belediye Başkanı Jean Spinette dün akşam konuya ilişkin açıklama yaptı.
Spinette, Saint-Gilles'te ortaokul, ilkokul ve anaokulu seviyelerinde eğitim veren Saint-Jean-Baptiste de La Salle Enstitüsü'nde kazan dairesindeki arıza nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığını aktardı.
Zehirlenme nedeniyle 17'si çocuk 18 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve okulun tahliye edildiğini belirten Spinette, okulun bugün normal şartlarda eğitime devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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