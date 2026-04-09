Brüksel'de Tasarruf Politikalarına Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransız Topluluğu hükümetinin tasarruf politikaları protesto edildi.

Ulusal basına göre gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Göstericiler, hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra karar alma sürecinde yeterli istişare yapılmamasını da eleştirdi.

Eğitim, çocuk bakımı, gençlik ve kültür sektörlerinden katılan protestocular, Güney Garı'ndan (Gar du Midi) Fransız Topluluğu hükümetinin bulunduğu Surlet de Chokier Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, "Gelecekten endişeliyiz" ve "Çocuklardan tasarruf olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, eğitim altyapısının yetersiz olduğunu ve mevcut kaynakların giderek azaldığını belirterek, daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Öğretmenler, mevcut koşullarda eğitim kalitesinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Fransız Topluluğu hükümeti, kronik bütçe açığını azaltmak amacıyla bu yıl yaklaşık 225 milyon avroluk tasarruf planı açıklamıştı. Toplam bütçesi 15 milyar avro olan hükümet, özellikle eğitim alanında gelecek yıllarda 300 milyon avroluk kesinti öngörüyor.

Bu kapsamda eğitimde harcamaların azaltılması, yükseköğretimde öğretim saatlerinin artırılması ve bazı desteklerin kaldırılması gibi adımlar planlanıyor. Ayrıca öğrenim ücretlerinin artırılması da gündemde bulunuyor.

Federal sistemle yönetilen Belçika'da bölge ve dil esasına dayalı farklı hükümetler bulunuyor.

Eğitim ve kültür gibi alanlar, topluluk hükümetlerinin yetkisinde yer alıyor.

Ülkede Fransız Topluluğunun yanı sıra Flaman Topluluğu ve Alman Topluluğu bulunuyor.