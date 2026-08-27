Brüksel'de Uyuşturucu Krizi: Acil Durum İlanı - Son Dakika
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Brüksel'de Uyuşturucu Krizi: Acil Durum İlanı

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Belçika İçişleri Bakanı, Brüksel'de uyuşturucu kaçakçılığının ulusal acil durum olduğunu bildirdi.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, başkent Brüksel'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçların "ulusal acil durum" boyutuna ulaştığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Quintin dün akşam saatlerinde yapılan Brüksel Bölgesel Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede tüm yetkili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Quintin, "Herkes masaya oturmalı, hangi önlemlerin işe yaradığını ve özellikle bundan sonra hangi tedbirleri alacağımızı değerlendirmeliyiz." dedi.

Brüksel'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçların "ulusal acil durum" boyutuna ulaştığını vurgulayan Bakan, federal polis rezervinden bir birliğin Brüksel'deki yerel polis bölgelerinin kullanımına sunulduğunu aktardı.

Quintin, federal polisin özel birimlerinin de yerel polisle işbirliğini artıracağını kaydetti.

Askerlerin sokaklardaki varlığı artırılabilir

Quintin ayrıca Savunma Bakanlığı ile Brüksel'deki askeri varlığın artırılması konusunu görüştüğünü bildirdi.

Askerlerin yalnızca tren ve metro istasyonlarında değil, bu noktaların dışında da görev yapmasını istediğini belirten Quintin, düzensiz göçmenlerin tutulacağı kapalı merkezlerin açılması ve elektrikli skuterlerin kayıt altına alınması gibi önlemlerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Skuterlerin kayıt altına alınması halinde otomatik plaka tanıma kameralarıyla takip edilebileceğini kaydeden Quintin, ilgili konuları İltica ve Göç ile Ulaştırma bakanlarıyla görüştüğünü aktardı.

Federal, bölgesel ve yerel makamlar arasında son günlerde yaşanan yetki tartışmalarına da değinen Quintin, tarafların birlikte çalışma iradesi gösterdiğini belirtti.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı bir polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

22 ve 24 Ağustos'ta Saint-Gilles ve Molenbeek ilçelerinde de silahlı saldırılar yaşandı. Böylece Brüksel'de 3 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Uyuşturucu Krizi: Acil Durum İlanı - Son Dakika

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