Brüksel'deki Silahlı Saldırılar Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Brüksel'deki Silahlı Saldırılar Üzerine Açıklama

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İçişleri Bakanı Quintin, Brüksel'deki silahlı saldırıların uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Brüksel'de son günlerde yaşanan silahlı saldırıların, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Quintin, Radio 1'de yayımlanan "De Ochtend" programına yaptığı açıklamada, başkentte son günlerde meydana gelen silahlı saldırıları "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Son olayların uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin sonuç vermeye başladığının da göstergesi olduğunu savunan Quintin, "Bu, mücadelenin işe yaradığını gösteriyor ve devam etmeliyiz. Ancak bu, uzun vadeli bir çaba." dedi.

Brüksel Federal Adli Polisine takviye sağlandığını belirten Quintin, Saint-Gilles Belediye Başkanı Jean Spinette'nin başkent polisinin güçlendirilmesi ve Brüksel'e Anvers ile aynı kaynakların sağlanması yönündeki çağrılarına da yanıt verdi.

Quintin, Brüksel'e polis kaynakları bakımından Anvers'ten daha az destek sağlandığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Brüksel'in Anvers'e kıyasla dezavantajlı olmadığını ifade eden Quintin, federal ve yerel makamlar arasında karşılıklı suçlamalara son verilmesi ve işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Quintin ayrıca, Brüksel'in güney polis bölgesinde yeni güvenlik kameraları için 1 milyon avro kaynak ayırdığını ancak yerel düzeydeki bazı sorunlar nedeniyle kameraların yenilenmesinin iki yılı bulabileceği bilgisini aldığını aktardı.

Belçika İçişleri Bakanı'nın bugün Anderlecht'teki bir polis merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) ile aşırı sağcı Vlaams Belang da son silahlı saldırılar nedeniyle Federal Meclis İçişleri Komisyonunun toplanmasını talep etti.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı bir polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saint-Gilles'te 22 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Belediye Başkanı Jean Spinette, saldırının uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı. İlçede 24 Ağustos sabahı da ateş açıldı ve kurşunlardan biri bir evin penceresine isabet etti, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Son olarak Saint-Gilles'te dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı. Aynı gece Molenbeek'te meydana gelen başka bir silahlı saldırıda ise bir kişi bacağından yaralandı. Böylece Brüksel'de dört gün içinde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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