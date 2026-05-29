Brüksel Havalimanı'nda Güvenlik Devrimi

29.05.2026 13:29
Brüksel Havalimanı, 2028'den itibaren sıvı ve elektronik aletleri çıkarma zorunluluğunu kaldıracak.

Belçika'daki Brüksel Havalimanı, güvenlik kontrol sistemlerinin yenilenmesi kapsamında yolcuların sıvı ve elektronik cihazlarını el bagajlarından çıkarmadan güvenlik taramasından geçirebileceğini açıkladı.

Havalimanından yapılan açıklamada, 2028'den itibaren yeni nesil vücut tarayıcıları ile el bagajları için bilgisayarlı tomografi (CT) tarayıcılarının kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni sistem sayesinde yolcuların dizüstü bilgisayar, tablet ve sıvıları güvenlik kontrolü sırasında çantalarından çıkarmalarına gerek kalmayacağı, ayrıca 2 litreye kadar sıvıyı el bagajlarında taşımalarına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni güvenlik altyapısının kurulmasına yönelik çalışmaların 2027 yılında başlayacağı, ilk tarayıcıların ise 2028'de hizmete girmesinin beklendiği aktarıldı.

Giden yolcu güvenlik kontrol noktalarının tamamen yenilenmesinin 2029 yazında tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda toplam 19 yeni güvenlik tarama hattının hizmete alınacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Arnaud Feist, yeni teknolojiyle hem güvenliğin sağlanmaya devam edeceğini hem de güvenlik kontrollerinin yolcular açısından daha hızlı ve kolay hale geleceğine dikkati çekti.

Mevcut havacılık güvenliği kuralları kapsamında yolcuların en fazla 100 mililitrelik kaplar içinde toplam 1 litre sıvıyı şeffaf plastik torba içinde taşımalarına izin veriliyor.

Kaynak: AA

