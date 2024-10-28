Brunei'de Türkçe Dil Kursu Başladı - Son Dakika
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Brunei'de Türkçe Dil Kursu Başladı

Brunei Dışişleri Bakanlığı, 17 diplomat için Türkçe dil kursuna ev sahipliği yapıyor.

28.10.2024 20:16
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Bruneili 17 diplomat, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından eşgüdüm halinde Brunei Dışişleri Bakanlığında yürütülen Türkçe dil kursuna başladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Brunei Dışişleri Bakanlığı, ülkede büyükelçilik ve YEE tarafından yürütülen Türkçe dil kurslarına ev sahipliği yapan 14'üncü kurum oldu.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, 17 diplomatın başladığı kursun resmi açılışı için bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.

Ersoy, dil kursunun öğrencilerin kendi dünyalarının ötesindeki bir dünyayla etkileşimlerini derinleştireceğini ve yeni fırsatlar oluşturacağını söyleyerek, Türkçe'nin temel düzeyde bilinmesinin Türk kültürünün yanı sıra Türkiye ve çevresindeki güncel gelişmelere erişimi artıracağını belirtti.

Büyükelçi Ersoy, "Türkçe dil kursunun gerçek değeri ve önemi kişisel olarak herkese sağladığı faydadan çok daha büyüktür. Çünkü dilimize ve kültürümüze hakim olan yeni nesil diplomatlar halklarımız arasındaki etkileşimi artırıp derinleştirdikçe ikili ilişkilerimiz kalıcı ve sağlam bir zemine kavuşacaktır." dedi.

İki ülke yetkilileri, 23 Aralık 2024'ta ikili siyasi istişareler toplantısı için bir araya gelecek.

Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah'ın Mart 2023'te Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretteki görüşmelerin ardından taraflar arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brunei'de Türkçe Dil Kursu Başladı - Son Dakika

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