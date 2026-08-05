Brunei\'de Türkiye Konulu Yarışma Ödül Töreni

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "Türkiye Konulu Kompozisyon ve Türkiye Dijital Poster Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tören Büyükelçilik, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi (YETKM) ve Reading and Literacy Association (ReLA) işbirliğiyle yapıldı.

Törene Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Brunei Darussalam Eğitim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Pengiran Haji Ahmad Masudwardi Aidil-Fitri bin Pengiran Haji Daud ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ersoy, kültürel diplomasinin özünde insana, özellikle de genç nesillere yatırım yapmak anlamına geldiğini vurgulayarak, kaleme alınan her kompozisyonun, hazırlanan her sanat eserinin ve öğrenilen her yeni dilin, ülkeler arasında kalıcı dostluk köprüleri ve karşılıklı saygının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Beş ayrı kategoride gerçekleştirilen Türkiye Konulu Kompozisyon Yarışması, ülke genelinden yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında öğrencilere ve eğitim kurumlarına Yunus Emre Enstitüsü tarafından sunulan Türkçe kurslarından yararlanmaları çağrısında bulunuldu. Bazı okullardaki Türkçe programlara ilişkin tanıtıcı kısa videolar da gösterildi.

Universiti Teknologi Brunei (UTB)'de düzenlenen ve "Zaferin Rengi" filminden ilham alan Türkiye Dijital Poster Sergisi de öğrencilerin Türkiye'nin zengin kültürel mirasından esinlenerek hazırladıkları 80 özgün eseri sanatseverlerle buluşturdu.