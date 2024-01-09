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BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Materyallerini Deneyimledi - Son Dakika
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BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Materyallerini Deneyimledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, ürettikleri materyalleri üniversitedeki anaokulunda öğrenim gören çocuklarla deneyimleme fırsatı buldu. 80 öğrenci, karton, ip, yapıştırıcı ve boya kullanarak ürettikleri materyalleri 35 çocukla deneyimledi. Etkinlik, materyal geliştirme ve sanat dersleri kapsamında gerçekleştirildi.

BŞEÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Materyallerini Deneyimledi
09.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:49
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 3 ila 5 yaşlarındaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine yönelik tasarladıkları materyalleri üniversitedeki anaokulunda öğrenim gören çocuklarla deneyimleme imkanı buldu.

Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki programda 80 öğrenci, karton, ip, yapıştırıcı ve boya kullanarak ürettikleri materyalleri Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulundaki 35 çocukla deneyimledi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raif Zileli, AA muhabirine, etkinliği materyal geliştirme ile sanat ve yaratıcılık dersleri kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ürettiklerini deneyimleme imkanı bulduğunu anlatan Zileli, şöyle konuştu:

"Dersler kapsamında 3-5 yaş grubundaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine yönelik materyaller üretiliyor. Uzaktan eğitim sürecinde bu fırsatı bulamıyorduk. Örgün eğitimin parçası olarak burada öğrencilerimiz, hazırladıkları materyalleri deneyimleme fırsatı buluyorlar. 80 stantta 80 öğrencimiz var. Her anaokulu öğrencisiyle üniversite öğrencilerimizi eşleştirdik ki zorlanmadan stantları gezebilsinler. Amacımız, derslerde anlattığımız teorik bilgilerin teoride kalmaması."

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Mehmet Yılmaz da öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarının önemine değindi.

Etkinlikten büyük verim alınacağını anlatan Yılmaz, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Serhat Kısal ile Semra Mutlu ise çocukların gelişimlerini görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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