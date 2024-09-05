Prof. Dr. Murat Yurdakul, BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı\'na Atandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul, görevi Prof. Dr. Kadir Sevim'den törenle devraldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Genel Sekreter Muhammet Büyük'ün de yer aldığı törende Kaplancıklı, geçmiş çalışmalarından dolayı Sevim'e teşekkür etti.

Kaplancıklı, yeni görevinde Yurdakul'a başarılar diledi.