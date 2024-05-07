BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nden 'İklim Değişikliği ve Tarım' semineri - Son Dakika
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BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nden 'İklim Değişikliği ve Tarım' semineri

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi\'nden \'İklim Değişikliği ve Tarım\' semineri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Tarım' başlıklı seminerde, tarım sektöründe enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri anlatıldı. Seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri katıldı.

07.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından "İklim Değişikliği ve Tarım" başlıklı seminer düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin ortakları arasında bulunduğu Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında "Climate Focused Agricultural Vocational Education (CLIAVE)" adlı projenin yaygınlaştırma etkinliğinde söz konusu seminerin gerçekleştirildiği bildirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve akademisyenler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencilerinin seminere katıldığı duyurulan açıklamada, tarım sektöründe enerji verimliliğine, sektörde yapılabilecek sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin planlanması ile iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerinin anlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nden 'İklim Değişikliği ve Tarım' semineri - Son Dakika

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