BSW, Almanya'da ilk AfD'li eyalet meclisi başkanının seçilmesi için yarın oy verecek - Son Dakika
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BSW, Almanya'da ilk AfD'li eyalet meclisi başkanının seçilmesi için yarın oy verecek

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Saksonya-Anhalt'ta BSW, yarın yapılacak eyalet meclisi başkanı seçiminde AfD'nin 35 yaşındaki adayı Tobias Rausch'u destekleyeceğini açıkladı. Rausch'un seçilmesi halinde Almanya'da ilk kez bir AfD'li siyasetçi eyalet meclisi başkanlığı görevini üstlenecek.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yarın yapılacak eyalet meclisi başkanı seçiminde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayını destekleyecek.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre BSW Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Grubu Başkanı Thomas Schulze Magdeburg'da yaptığı açıklamada meclis geleneklerine saygı duyduklarının ilk göstergesi olarak yarın AfD'nin adayını eyalet meclisi başkanı olarak seçeceklerini belirtti.

Schulze, AfD'nin seçimlerde yüzde 44'e yakın bir oy oranı alarak en güçlü parti konumunda olduğunu ve meclis iç tüzüğüne göre eyalet meclisi başkanlığı görevinin AfD'ye verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Buna saygı göstermeliyiz." dedi.

Öte yandan AfD Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Grubu 35 yaşındaki Tobias Rausch'u meclis başkanlığı için aday gösterdi. Rausch'un seçilmesi durumunda Almanya'da ilk kez bir AfD'li siyasetçi meclis başkanlığı görevini üstlenecek.

AfD Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, her şeyin anlaşmalara uygun şekilde olması durumunda ilk AfD eyalet meclisi başkanının seçileceğini belirtti.

Seçimlerde AfD'nin başbakan adayı olan Siegmund "yarın tarihi bir gün" olacağını ifade ederek, önceki yasama döneminde AfD'ye meclis başkan yardımcılığı görevinin verilmediğine işaret etti.

Meclis'te grubu bulunan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti AfD'li bir siyasetçinin meclis başkanı olmasına karşı çıkıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Eyalet Meclis Grubu Başkanı Sven Schulze, meclis başkanlığı seçimlerinde CDU milletvekillerine çekimser oy kullanmalarını tavsiye edildiğini belirtti.

Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi 6 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından ilk kez toplanacak ve meclis yönetimini seçecek.

Seçimlerin galibi AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekiline sahip olurken, CDU'nun 15, Yeşiller, Sol Parti ve SPD'nin 8'er, BSW'nin de 5 sandalyesi bulunuyor. Mecliste çoğunluk sağlamak için 42 oy gerekir.

Kaynak: AA
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