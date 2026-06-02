BTK Demir Yolu Hattı Resmen Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTK Demir Yolu Hattı Resmen Açıldı

02.06.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı, BTK Demir Yolu'nun bölgesel ticaretin gücünü artırdığını belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı projesinin, bölgenin küresel ticaret ve lojistik ağındaki stratejik önemini güçlendirdiğini söyledi.

Gürcistan'da Ahılkelek Demiryolu İstasyonu'nda düzenlenen BTK Demir Yolu'nun Tam Kapasiteyle İşletmeye Alınmasının Resmi Sembolik Açılış Töreni'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, bakanlar, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahılkelek kenti yakınlarında bulunan istasyonda düzenlenen programda konuşan Kobakhidze, BTK Demir Yolu'nun Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü stratejik ilişkileri gösteren bir proje olduğunu belirtti.

Kobakhidze, "Bu, tarihi öneme sahip bir proje." dedi.

Projenin bölgesel ve küresel önemine değinen Kobakhidze, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı, Avrupa ve Asya'yı birbirine yaklaştırıyor ve bölgemizin küresel ticaret ve lojistik ağındaki stratejik önemini güçlendiriyor." diye konuştu.

Kobakhidze, demir yolu, kara yolu, liman ve havalimanları gibi altyapı projelerinin geliştirmesi yönündeki yatırımları aktif bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev de Ekim 2017'de Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan devlet başkanları Alat Limanı'nda bir araya gelerek BTK Demir Yolu'nun açılışını gerçekleştirdiğini anımsatarak "O gün Avrasya bağlantıları tarihinde yeni sayfa açıldı. Fakat bu sadece başlangıçtı." ifadelerini kullandı.

Nebiyev, BTK projenin tarihine değinerek "Bugünü büyük sabırsızlıkla bekliyorduk. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu 2017'de yapılan törenle başlamadı. Bu projenin temeli Ulusal Lider Haydar Aliyev'in görüşü ile atıldı." dedi.

Söz konusu projenin üç ülke arasındaki diğer önemli projelerin devamının olduğunu ifade eden Nebiyev şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile başlayan bu yolun mantıksal devamı Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu oldu. Haydar Aliyev, üç ülkenin taşımacılık ve lojistikteki işbirliklerini tek bir proje olarak görüyordu. Onun ne kadar haklı olduğunu son 30 yılda gördük."

Nebiyev, BTK hattının Hazar ve Karadeniz arasındaki en iyi transit rotasının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, hattın Gürcistan topraklarından geçen 184 kilometrelik bölümüne yatırım yaptık. 13 istasyon, 55 köprü, 8 cer trafo merkezi, 320'den fazla yapı inşa edilerek kullanıma sokuldu. Bu sadece bir tamir çalışması değildi. Bu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun Orta Koridor'un omurgasına dönüştürmek için verilen stratejik karardı. Sonuç ise göz önündedir. Hattın taşıma kapasitesi 5 kez artarak 5 milyon tona ulaştırıldı."

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivişvili de BTK Demir Yolu'nun, Asya ile Avrupa arasında önemli bir ulaşım hattı olduğunu dile getirdi.

Projenin ülkesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kvrivişvili, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, Gürcistan'ın uzun vadeli ulaşım vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

Kvrivişvili, "Dünyadaki son gelişmeler, güvenilir ve öngörülebilir ulaşım güzergahlarının önemini daha da net bir şekilde gösterdi. Bu nedenle Orta Koridor'a olan uluslararası ilgi artıyor ve Gürcistan'ın bu süreçteki rolü da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından, hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" yapıldı.

Kaynak: AA

Gürcistan, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTK Demir Yolu Hattı Resmen Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:45:20. #7.13#
SON DAKİKA: BTK Demir Yolu Hattı Resmen Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.