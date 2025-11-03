BTP Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu: 'Gençlerimizin Hayalleri Çalındı' - Son Dakika
BTP Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu: 'Gençlerimizin Hayalleri Çalındı'

03.11.2025 16:49
Bağımsız Türkiye Partisi'nin Bursa'da düzenlediği 'Geleceği Savunmak' programında konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, gençliğin umutlarının zedelendiğini belirterek 'Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde herkesin birbirini anladığı bir Türkiye istiyoruz' dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, "Hiç kimse geleceğine umutla bakmıyor. Hele gençler yurt dışına acaba nasıl kapağı atarım diye düşünüyor. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde herkesin birbirini anladığı bir Türkiye istiyoruz. Hayalleri olan bir ülke istiyoruz. Gençlere bu hayalleri taşıyabilirsek, verebilirsek o zaman başaracağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin "Geleceği Savunmak" programı Bursa'da düzenlendi. Programa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de katıldı.

Yoğun katılımla yapılan programın açılış konuşmasını BTP Bursa İl Başkanı Zeki Garaçoğlu yaptı. Garaçoğlu, "Çok büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. İnsanı sağlam kılmamız lazım ki bütün meseleleri çözebilelim" ifadesine yer verdi.

Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Şeyda Polat, "Eskiden Bursa'da en yoğun madde bağımlılığı görülürdü ama şu an en çok kumar. Kumar da maalesef çok riskli ve korkunç bir bağımlılık türü" diye konuştu.

Eski Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Serdar ise madde kullanımında ergenlik dönemine dikkat çekti ve ailelere çağrı yaptı. Serdar, "Anneler en iyi narkotik uzmanıdır. Çocuklarını çok iyi takip ederler. Elbiselerinde koku var mı, leke var mı, morarması var mı? Davranışı değişti mi? Bağırıyor mu, çağırıyor mu? İçine mi kapandı? Kimle konuşuyor? Biz de telefon açıyor mu, açmıyor mu? Her türlü şekilde anne hisseder. İşte o gücünüzü kullanın" değerlendirmesini yaptı.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Işıklar ise Türkiye'de sanal kumarın geldiği noktayı anlattı. Işıklar, "Bağımlıların yüzde 97'si erkek. Yasa dışı kumara yani devletin pay alamadığı daha çok İngilizlerin ve Kıbrıslıların organize ettiği ve Türk mafyasının organize ettiği bu kumara 10 milyon kişi para gönderiyor" şeklinde konuştu.

"Devletin yararına kazanmamış hiçbir toplumun, ayakta durması mümkün değildir"

Kapanış konuşmasını yapan BTP Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu, şunları söyledi:

"Çözüm burada, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller... Hedef bu olması lazım. Peki bunu nasıl yetiştireceğiz? Bir ideali olacak, gencin bir hedefi olacak, varmak istediği bir nokta olacak, boşlukta kalmayacak, bir ideal vereceğiz. Ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, 'Gençlik büyük bir nimettir' diyor. Bir genci öyle bir tarif edeceksiniz ki; sen çok kıymetlisin, sen gerçekten kıymetlisin... Bunu hissedecek, yaşayacak.

Bir gencin yetişmesi 20 yıl. Bakın Türkiye'nin ekonomik problemleri var. Bunlar çözülür, bizim elimizde Milli Ekonomi Modeli gibi bir tılsımımız var. 2- 3 senede Türkiye'nin problemini, ekonomi problemini çözüp rayına oturtabiliriz. Başka problemler de var; hukuki problemler var, Adaletsizlik problemleri var. Bir bağımsız yargı olayı çözer ama arkadaşlar nesli kaybederseniz, o neslin yenisini yetiştirmek 20 yıl sürer. Kısa vadede çözüm yok. Bu 20 yılda en güçlü silahlarınız olsa, o silahları emanet edecek gençliğiniz yoktur, ülkenizi emanet edecek gençliğiniz yoktur. Onun için bu konu her şeyin çok önünde. Ne diyor Prof. Dr. Haydar Baş; gençliğini milletin yararına kazanmamış, devletin yararına kazanmamış hiçbir toplumun yaşaması, ayakta durması mümkün değildir.

"Türkiye'de bu milletin umutları çalındı, hayalleri çalındı"

Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş da bu konuda bize net bir şekilde bir hayalden bahsediyor. Niye? O gençlerden biri olduğu için, onun eksikliğini hissettiği için. Türkiye'de ne çalındı bu milletin elinden dediğinizde, umutlar çalındı, hayaller çalındı. Bu iktidarın başardığı en önemli iş budur, milleti umutsuzluğa sevk etmektir. Hiç kimse geleceğine umutla bakmıyor. Hele gençler yurt dışına acaba nasıl kapağı atarım diye düşünüyor. Biz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde herkesin birbirini anladığı bir Türkiye istiyoruz. Hayalleri olan bir ülke istiyoruz. Gençlere bu hayalleri taşıyabilirsek, verebilirsek o zaman başaracağız. Yine genel başkanımızın deyimiyle, 'Evet biz çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamadık maalesef ama en azından bu dünyaya güzel çocuklar bırakalım ki onlar bu dünyayı güzelleşsinler.' "

Program, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Bursa, Son Dakika

