BTP Genel Başkanı Baş: "İzmir'in kurtuluşu, emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir" - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Baş: "İzmir'in kurtuluşu, emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir"

BTP Genel Başkanı Baş: "İzmir\'in kurtuluşu, emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir"
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İzmir'in kurtuluşu, yalnızca bir şehrin düşman işgalinden kurtulması değil; tüm Anadolu'nun bağımsızlığa kavuşması ve emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İzmir'in kurtuluşu, yalnızca bir şehrin düşman işgalinden kurtulması değil; tüm Anadolu'nun bağımsızlığa kavuşması ve emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu, yalnızca bir şehrin düşman işgalinden kurtulması değil; tüm Anadolu'nun bağımsızlığa kavuşması ve emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir. 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgalin ardından İzmir'in 'yeniden vatan' kılınışının 104. yıl dönümünde, bağımsızlık meşalesini yakan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun!"

"BU ZAFER, TAM BAĞIMSIZLIĞIN VAZGEÇİLEMEZ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

BTP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı

"9 Eylül, bir milletin esareti kabul etmeyen iradesinin tarihidir. İzmir'in 9 Eylül 1922'de işgalden kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en anlamlı dönüm noktalarından biridir. İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Milli Mücadele'nin askeri zaferi kesinleşmiş, milletimizin kendi vatanında hür ve bağımsız yaşama iradesi bir kez daha tarihe yazılmıştır. Bu büyük zafer; vatanın bütünlüğünün, milli egemenliğin ve tam bağımsızlığın hiçbir şart altında vazgeçilemez olduğunu göstermiştir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde, Milli Mücadele'nin bağımsızlık ruhunu yaşatmaya ve tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Baş: 'İzmir'in kurtuluşu, emperyalizme karşı kazanılan topyekün zaferin tescilidir' - Son Dakika

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