BTP\'den Malazgirt ve Büyük Taarruz kutlaması

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını ve Büyük Taarruz'un 104. yılını kutladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kutlu kapı, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den başlattığı Büyük Taarruz ile ebediyen mühürlenmiştir. Biri Anadolu'yu yurt kılan, diğeri ise bu yurdun asla işgal ve esaret kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden iki büyük zaferdir. Kutlu olsun."

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Malazgirt'te açılan yurt kapısı, Büyük Taarruz'la ebedileşti. 1071'in ve 1922'nin aziz hatırasıyla; Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.