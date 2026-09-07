BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan'ın düğününde horon ve halay çekti - Son Dakika
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BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan'ın düğününde horon ve halay çekti

BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan\'ın düğününde horon ve halay çekti
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yeğeni Banu Sultan Baş ile Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi'nin oğlu Emirhan Terzi, İstanbul Avcılar'da düzenlenen törenle evlendi. Baş'ın nikah şahitliği yaptığı düğünde davetlilerle birlikte horon ve halay çeken Baş, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yeğeni Banu Sultan Baş ile BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi'nin oğlu Emirhan Terzi, İstanbul Avcılar'da düzenlenen törenle evlendi. Nikah şahidi olan Baş, düğünde davetlilerle birlikte horon ve halay çekti.

BTP lideri Hüseyin Baş'ın yeğeni ve BTP MYK üyesi Mustafa Hayri Baş'ın kızı Banu Sultan ile BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi'nin oğlu Emirhan Terzi dünya evine girdi.

Nikah töreninde genç çiftin nikah şahitlerinden biri de Hüseyin Baş oldu. Baş, nikahın ardından genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluk ve aile saadeti diledi.

Düğün töreni, nikahın ardından renkli görüntülere sahne oldu. Baş, düğünde seslendirilen şarkılara eşlik ederken, davetlilerle birlikte horon ve halay çekti.

Yoğun katılımın olduğu düğünde BTP teşkilat mensupları da genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan'ın düğününde horon ve halay çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan'ın düğününde horon ve halay çekti - Son Dakika
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