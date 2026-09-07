BTP lideri Hüseyin Baş, yeğeni Banu Sultan\'ın düğününde horon ve halay çekti

(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yeğeni Banu Sultan Baş ile BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi'nin oğlu Emirhan Terzi, İstanbul Avcılar'da düzenlenen törenle evlendi. Nikah şahidi olan Baş, düğünde davetlilerle birlikte horon ve halay çekti.

BTP lideri Hüseyin Baş'ın yeğeni ve BTP MYK üyesi Mustafa Hayri Baş'ın kızı Banu Sultan ile BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi'nin oğlu Emirhan Terzi dünya evine girdi.

Nikah töreninde genç çiftin nikah şahitlerinden biri de Hüseyin Baş oldu. Baş, nikahın ardından genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluk ve aile saadeti diledi.

Düğün töreni, nikahın ardından renkli görüntülere sahne oldu. Baş, düğünde seslendirilen şarkılara eşlik ederken, davetlilerle birlikte horon ve halay çekti.

Yoğun katılımın olduğu düğünde BTP teşkilat mensupları da genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.