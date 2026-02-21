BTÜ'den Borlu Zemin Enjeksiyonu - Son Dakika
BTÜ'den Borlu Zemin Enjeksiyonu

BTÜ'den Borlu Zemin Enjeksiyonu
21.02.2026 13:20
Bursa Teknik Üniversitesi, bor katkılı zemin enjeksiyonu ile sıvılaşmayı önleme teknolojisi geliştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından, riskli binaların zemin sıvılaşmasını önleyecek "bor katkılı zemin enjeksiyonu" geliştirildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteler, bölgelerinin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarıyla topluma doğrudan katkı sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini de güçlendiren somut çıktılar üretmeye devam ediyor.

BTÜ'de binalara yönelik, "bor katkılı zemin enjeksiyon" malzemesiyle yapılan yenilikçi çalışmalar da hem mühendislik hem de deprem güvenliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, 10 yıl önce başladıkları çalışmaların başarılı şekilde ilerlediğini belirtti.

Laboratuvar çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesinin ardından arazi denemelerine geçtiklerini ve Gemlik sahil bölgesinde zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bir alanda testler yaptıklarını aktaran Avcı, "Elde ettiğimiz veriler, malzememizin özellikle zemin sıvılaşmasını önlemede çok etkili olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, halihazırda oturma kaynaklı problemleri olan bir binada denemeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Binanın iç kısmından açtığımız küçük delikler ile zemin içerisine bor katkılı malzemeyi gönderiyoruz. Bu şekilde zemin iyileştirmesini sağlıyoruz. Binanın hem içinden hem de dışından yapılan müdahalelerle, binanın oturduğu zemini tamamen iyileştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem güvenliği için yerli teknolojinin önemi

Projede tamamen yerli ve milli imkanlarla çalışıldığına vurgu yapan Avcı, bu yöntemi deprem riski yüksek bölgelerde zemin sıvılaşmasını önlemek ve mevcut binaların iyileştirilmesi için kullanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Avcı, ayrıca bu yöntemle bina sakinlerini rahatsız etmeden, temelden açılan küçük deliklerle zemin iyileştirmesini gerçekleştirebildiklerini kaydetti.

Üniversitelerde üretilen bu tür teknolojilerin ülkenin deprem güvenliğini artırmaya yönelik önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu çalışmamız, mühendislik ve yerli üretim açısından önemli bir adım. Zemin iyileştirme teknolojileri, depreme karşı daha güvenli yapılar inşa etmek için kritik öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

