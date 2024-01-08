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BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 12:01,
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çağlar, Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Çağlar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Kuraklık Köprüsü", "Haber" kategorisinde "Nehire Karşı", "Spor" kategorisinde ise "Engel Tanımayanlar" adlı fotoğraflara oy verdi.

Çağlar, "Deprem: Umut" kategorisinde "Hayata Tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Çaba" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Erdinç Aksoy, Deprem, Bursa, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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