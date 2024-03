Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

ABD'li gitarist John Mayer, Avrupa turnesinin ilk ayağı olarak 13 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Stockholm'de sahne alacak.

Mayer Avrupa turnesine bu hafta 15 Mart'ta Oslo ve 16 Mart'ta Kopenhag konserleriyle devam edecek.

İngiliz müzisyen James Blunt, Almanya turnesi kapsamında 11 Mart'ta Kempten, 13 Mart'ta Nürnberg, 14 Mart'ta Frankfurt, 15 Mart'ta Köln ve 16 Mart'ta Oberhausen'da hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü rock gruplarından Judas Priest, yeni albümünün ardından başladığı dünya turnesi kapsamında 11 Mart'ta Glasgow, 13 Mart'ta Leeds ve 17 Mart'ta Bournemouth'ta konser verecek.

Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda Çekya Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 13 Mart'ta düzenleyeceği "Beethoven & Bartok" konseri, bu haftaki opera konserleri arasında yer alıyor.

Almanya'daki Philharmonie Berlin konser salonunda ise 17 Mart'ta Waseda Senfoni Orkestrası, klasik müzikseverlerle buluşacak.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana da 15 Mart'ta Barcelona Guitar Trio'nun dans grubu eşliğindeki konserine ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 14 Mart'ta, James Feddeck'in şefliğindeki Pomeriggi Orkestrası, klasik müzik konseri verecek.

Fuarlar ve sergiler

İngiltere'de 12-14 Mart'ta düzenlenecek "Londra Kitap Fuarı", dünya genelinden çok sayıda yayınevi ve yazarı ağırlayacak.

Fransa'nın Rennes kentinde ise 16 Mart'ta "Rennes Kitap Fuarı", çok sayıda yayınevinin katılımıyla başlayacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 15-17 Mart'ta "SPARK Art" sanat fuarı gerçekleştirilecek.

Yenilikçi sanat fuarı konseptinin benimsendiği etkinlik, dünya çapında sanatçıların, galerilerin katılımının yanı sıra uluslararası sanat pazarının önündeki sorunların ele alınacağı söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Çin'in Tayvan bölgesinde 15-17 Mart'ta "Art Tainan" fuarı düzenlenecek. Çağdaş ve modern sanat örneklerini bünyesinde barındıracak fuarda 50 galeri yer alacak.

Almanya'nın Essen kentindeki "C.A.R. Photo/Media" fuarı, 15 Mart'ta sanatseverlere kapılarını açacak.

Her çeşit çağdaş fotoğraf sanatı örneklerinin yer alacağı fuar, inovasyon odaklı eserlere ağırlık veriyor.

Film festivalleri

Çin'in Hong Kong bölgesinde 13 Mart'ta "Filmart" festivali başlayacak. 14 Mart'a kadar sürecek festivalde film gösterimlerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital platformların sinema sektörüne etkisi, düzenlenen panellerle masaya yatırılacak.

İngiltere'nin Brighton kentinde 11-17 Mart'ta "Oska Bright Film Festivali" gerçekleştirilecek. Alanında en iyi filmlere ödüllerin de verileceği festivale 110'un üzerinde film başvuru yaptı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 13 Mart'ta başlayacak belgesel film festivali "CHP: DOX", farklı ülkelerden 200'den fazla belgeselin gösterimine ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamındaki yarışmada finale kalan 12 film, 24 Mart'taki törende ödüllerini alacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise 13 Mart'ta "28. Sofya Uluslararası Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Martın sonuna kadar sürecek festivale 80 binin üzerinde kişinin katılımı bekleniyor.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 15 Mart'ta başrollerinde Al Pacino'nun oynadığı "Knox Goes Away" başta olmak üzere "Game of Thrones" dizisindeki rolüyle tanınan Peter Dinklage'ın oynadığı "American Dreamer", Benjamin Ironside Koppin'in yönetmenliğini yaptığı "Pastor's Kid", Simon Cellan Jones imzalı "Arthur the King" ve Kobi Libii'nin yazıp yönettiği "The American Society of Magical Negroes" filmleri vizyona girecek.