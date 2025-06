Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde 17 ve 24 Haziran'da "The Tale of Malikmammad Marionette Puppet Theatre Performance" gösterisi sahnelenecek.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yarın "TINA-The Tina Turner Musical" gösterisi izlenebilecek.

Film festivalleri

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Benton ilçesinde düzenlenen "Bentonville Film Festivali" bugün başlıyor. Festival 22 Haziran'a kadar devam edecek.

İngiltere'de düzenlenen belgesel festivali "Sheffield DocFest" 18-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Raindance Film Festivali", İngiltere'nin başkenti Londra'da 18-27 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Romanya'nın en büyük film festivallerinden "Transilvania Uluslararası Film Festivali" de 22 Haziran'a kadar meraklılarını ağırlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 17-23 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenen "Champs-Elysees Film Festivali" Fransız ve Amerikan sinemasından bir seçkiyi izleyicinin beğenisine sunacak.

İslam kültürü ve sanatlarını canlandırmayı amaçlayan uluslararası bir girişim olan Al-Raqim Hat Yarışması'nın seçkin eserleri Katar'ın başkenti Doha'da Museum of Islamic Art'ta sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından hat eserlerinin yer aldığı sergi, 21 Haziran'dan itibaren ziyaret edilebilecek.

Konserler

Arnavut şarkıcı Dua Lipa, 20 ve 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da, Beyonce ise 19 ve 22 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te hayranlarıyla buluşacak.

Pulitzer ve çok sayıda Grammy ödülünün sahibi ABD'li rap şarkıcısı Kendrick Lamar 22-23 Haziran'da Londra'da konser verecek.

Grammy ödüllü Kanadalı rap şarkıcısı Drake, 20-23 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Andrea Bocelli, 22 Haziran'da İtalya'nın Pisa şehrindeki Lajatico'da sahnede olacak.

Stray Kids grubu, 18-19 Haziran'da ABD'nin New York şehrinde performans sergileyecek.

"Paris Notr-Dama ithaf" konseri, 22 Haziran'da Azerbaycan'daki "Azerbaijan State Academic Musical Theatre"da izlenebilecek.

Neo-klasik deneysel müzikleriyle bilinen piyanist Alex Tambu, 21 Haziran'da Mostar'da düzenlenen Sokak Sanatları Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Afrika'nın müzik geleneğini çağdaş seslerle yeniden canlandıran Aboubakar Traore, 21 Haziran akşamı Belçika'da Frit Cocq'ta konser verecek

İskoçya'da düzenlenen 39. Glasgow Caz Festivali 18-22 Haziran'da 100'den fazla müzisyeni ağırlayacak. Festival kapsamında Brezilyalı caz sanatçısı Laura Doyle ve ödüllü İskoç caz grubu Rose Room 18 Haziran'da, İskoç saksafoncu Matt Carmichael 19 Haziran'da, Amerikalı klavyeci, flütçü ve şarkıcı Brian Jackson ise 20 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 20 Haziran'da 6 film vizyona girecek.

Danny Boyle'un yönettiği "28 Years Later", bir virüsten kurtulan bir grup insanın, küçük bir adada yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Uzay tutkunu ve aktif bir hayal gücüne sahip olan Elio'nun hikayesini anlatan animasyon filmi "Elio" sinemaseverlerle buluşacak.

Shoshannah Stern'in yönettiği biyografi belgesel türündeki film " Marlee Matlin: Not Alone Anymore" ile Rex Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği "Harley Flanagan: Wired for Chaos" belgeseli izleyicinin beğenisine sunulacak.

Duygusal komedi filmi "The Queen of My Dreams" ve aksiyon komedi "Bride Hard" da bu hafta ABD'de beyaz perdede izlenebilecek.