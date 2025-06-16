Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri

16.06.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde tiyatro, konser ve film festivalleri bu hafta sanatseverleri buluşturacak.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde 17 ve 24 Haziran'da "The Tale of Malikmammad Marionette Puppet Theatre Performance" gösterisi sahnelenecek.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yarın "TINA-The Tina Turner Musical" gösterisi izlenebilecek.

Film festivalleri

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Benton ilçesinde düzenlenen "Bentonville Film Festivali" bugün başlıyor. Festival 22 Haziran'a kadar devam edecek.

İngiltere'de düzenlenen belgesel festivali "Sheffield DocFest" 18-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Raindance Film Festivali", İngiltere'nin başkenti Londra'da 18-27 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Romanya'nın en büyük film festivallerinden "Transilvania Uluslararası Film Festivali" de 22 Haziran'a kadar meraklılarını ağırlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 17-23 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenen "Champs-Elysees Film Festivali" Fransız ve Amerikan sinemasından bir seçkiyi izleyicinin beğenisine sunacak.

İslam kültürü ve sanatlarını canlandırmayı amaçlayan uluslararası bir girişim olan Al-Raqim Hat Yarışması'nın seçkin eserleri Katar'ın başkenti Doha'da Museum of Islamic Art'ta sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından hat eserlerinin yer aldığı sergi, 21 Haziran'dan itibaren ziyaret edilebilecek.

Konserler

Arnavut şarkıcı Dua Lipa, 20 ve 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da, Beyonce ise 19 ve 22 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te hayranlarıyla buluşacak.

Pulitzer ve çok sayıda Grammy ödülünün sahibi ABD'li rap şarkıcısı Kendrick Lamar 22-23 Haziran'da Londra'da konser verecek.

Grammy ödüllü Kanadalı rap şarkıcısı Drake, 20-23 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Andrea Bocelli, 22 Haziran'da İtalya'nın Pisa şehrindeki Lajatico'da sahnede olacak.

Stray Kids grubu, 18-19 Haziran'da ABD'nin New York şehrinde performans sergileyecek.

"Paris Notr-Dama ithaf" konseri, 22 Haziran'da Azerbaycan'daki "Azerbaijan State Academic Musical Theatre"da izlenebilecek.

Neo-klasik deneysel müzikleriyle bilinen piyanist Alex Tambu, 21 Haziran'da Mostar'da düzenlenen Sokak Sanatları Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Afrika'nın müzik geleneğini çağdaş seslerle yeniden canlandıran Aboubakar Traore, 21 Haziran akşamı Belçika'da Frit Cocq'ta konser verecek

İskoçya'da düzenlenen 39. Glasgow Caz Festivali 18-22 Haziran'da 100'den fazla müzisyeni ağırlayacak. Festival kapsamında Brezilyalı caz sanatçısı Laura Doyle ve ödüllü İskoç caz grubu Rose Room 18 Haziran'da, İskoç saksafoncu Matt Carmichael 19 Haziran'da, Amerikalı klavyeci, flütçü ve şarkıcı Brian Jackson ise 20 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 20 Haziran'da 6 film vizyona girecek.

Danny Boyle'un yönettiği "28 Years Later", bir virüsten kurtulan bir grup insanın, küçük bir adada yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Uzay tutkunu ve aktif bir hayal gücüne sahip olan Elio'nun hikayesini anlatan animasyon filmi "Elio" sinemaseverlerle buluşacak.

Shoshannah Stern'in yönettiği biyografi belgesel türündeki film " Marlee Matlin: Not Alone Anymore" ile Rex Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği "Harley Flanagan: Wired for Chaos" belgeseli izleyicinin beğenisine sunulacak.

Duygusal komedi filmi "The Queen of My Dreams" ve aksiyon komedi "Bride Hard" da bu hafta ABD'de beyaz perdede izlenebilecek.

Kaynak: AA

Kendrick Lamar, Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Dua Lipa, Güncel, Londra, Sinema, Sanat, Yaşam, Dünya, Paris, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
15:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran’ı boşaltın
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
21:45
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
21:39
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
21:20
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
20:53
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:51
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
20:30
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
20:17
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
20:05
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor
Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 15:50:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.