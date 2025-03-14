Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'nü alan, Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" ile Cannes Film Festivali'nde oldukça beğenilen ve "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" filmiyle tanınan Noemie Merlant'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Balkondaki Kadınlar" yer alıyor.
İşte o filmler:
Gecenin Kıyısı
Subay olan Sinan, darbe sonrasında kardeşi Kenan'ı askeri mahkemeye teslim etmekle görevlendirilir. Kısa süre önce babalarını kaybeden Sinan ve Kenan, ülke politik kargaşa içindeyken kendi inançları ve görüşleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Dram
Yönetmen: Türker Süer
Oyuncular: Ahmet Rıfat Sungar, Berk Hakman, Eda Akalın
Balkondaki Kadınlar
Marsilya Mahallesi'nde üç oda arkadaşı, komşularının hayatlarına müdahale etmekten büyük keyif alır. Üç arkadaşın keyifli saatleri, gecenin ilerleyen saatlerinde kanlı bir olaylar silsilesine dönüşür.
Tür: Komedi
Yönetmen: Noemie Merlant
Oyuncular: Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant
Sırr Kudüs Macerası
Ömer Dede ve düşmanı Ethan, Kudüs'teki bir sırrın peşindedir. Ethan, Ömer Dede'yi adım adım takip ederken Ömer Dede'nin torunları Ali, Ayşe ve mahalleden arkadaşları Anjelika, Hasan Naci ve Süleyman Kudüs sokaklarında karşılarına açılan bir kapıdan girer. Kendilerini bir anda gizemli bir yolculuğun içinde bulan ekibe Süleyman Peygamber'in yoldaşı Hüdhüd'ün torunu rehberlik eder. Ali, dedesinin verdiği görevi tamamlamaya çalışırken, Ayşe ise hep hayalini kurduğu masal kuşuyla tanışır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Fatih Kandemir
Oyuncular: Engin Alkan, Ozan Akbaba, Sefa Zengin
Sir- Ayet: 4
Murat, hasta annesiyle ilgilenilmesi üzere bakıcı arar. Murat'ın bakıcı ilanına başvuran Selma, Murat ile görüşme sonrasında işi alır ve onların ürkütücü evinde işe başlar. Selma'nın çalışmaya başladığı kasabada yıllar önce paranormal olaylar yaşanmıştır ve bunları araştıran gazetecilerin ulaştığı bilgiler Murat'ı işaret eder.
Tür: Korku
Yönetmen: Gökhan Arı
Oyuncular: Elif Baysal, Taner Şahin, Zeynep Şahin
Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı
Sıradan bir gecede, çocuklarına düşkün bir anne ayı, çıkan bir yangın sırasında ortadan kaybolur. Yıllar sonra ağaç kesici Vick, Briar ve Bramble'ı Robot Araştırma Enstitüsü'ne ziyarete götürür. Üçlü oradayken, Briar ve Bramble, annesiyle ilgili bir ipucuna rastlar.İpucunun peşine düşen Briar ve Bramble, annelerinin kaybolmasıyla ilgili gerçeklere adım adım yaklaşırlar.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Yongchang Lin, Heqi Shao
Oyuncular: Bingjun Zhang
ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] in Cinemas
Film, müzik grubu ZEROBASEONE'ın geçen yılın sonundaki turunu anlatıyor.
Tür: müzikal
Bukalemun
Genç bir adam, gizemli bir kadının tuzağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Wade F. Jackson
Oyuncular: Laird Akeo, Christoph Pieczynski, Dafne Rotolo
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