Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film

Bu hafta sinema salonlarında 7 yeni film vizyona giriyor, aralarında dikkat çekici yapımlar var.

14.03.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'nü alan, Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" ile Cannes Film Festivali'nde oldukça beğenilen ve "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" filmiyle tanınan Noemie Merlant'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Balkondaki Kadınlar" yer alıyor.

İşte o filmler:

Gecenin Kıyısı

Subay olan Sinan, darbe sonrasında kardeşi Kenan'ı askeri mahkemeye teslim etmekle görevlendirilir. Kısa süre önce babalarını kaybeden Sinan ve Kenan, ülke politik kargaşa içindeyken kendi inançları ve görüşleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen: Türker Süer

Oyuncular: Ahmet Rıfat Sungar, Berk Hakman, Eda Akalın

Balkondaki Kadınlar

Marsilya Mahallesi'nde üç oda arkadaşı, komşularının hayatlarına müdahale etmekten büyük keyif alır. Üç arkadaşın keyifli saatleri, gecenin ilerleyen saatlerinde kanlı bir olaylar silsilesine dönüşür.

Tür: Komedi

Yönetmen: Noemie Merlant

Oyuncular: Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant

Sırr Kudüs Macerası

Ömer Dede ve düşmanı Ethan, Kudüs'teki bir sırrın peşindedir. Ethan, Ömer Dede'yi adım adım takip ederken Ömer Dede'nin torunları Ali, Ayşe ve mahalleden arkadaşları Anjelika, Hasan Naci ve Süleyman Kudüs sokaklarında karşılarına açılan bir kapıdan girer. Kendilerini bir anda gizemli bir yolculuğun içinde bulan ekibe Süleyman Peygamber'in yoldaşı Hüdhüd'ün torunu rehberlik eder. Ali, dedesinin verdiği görevi tamamlamaya çalışırken, Ayşe ise hep hayalini kurduğu masal kuşuyla tanışır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Fatih Kandemir

Oyuncular: Engin Alkan, Ozan Akbaba, Sefa Zengin

Sir- Ayet: 4

Murat, hasta annesiyle ilgilenilmesi üzere bakıcı arar. Murat'ın bakıcı ilanına başvuran Selma, Murat ile görüşme sonrasında işi alır ve onların ürkütücü evinde işe başlar. Selma'nın çalışmaya başladığı kasabada yıllar önce paranormal olaylar yaşanmıştır ve bunları araştıran gazetecilerin ulaştığı bilgiler Murat'ı işaret eder.

Tür: Korku

Yönetmen: Gökhan Arı

Oyuncular: Elif Baysal, Taner Şahin, Zeynep Şahin

Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı

Sıradan bir gecede, çocuklarına düşkün bir anne ayı, çıkan bir yangın sırasında ortadan kaybolur. Yıllar sonra ağaç kesici Vick, Briar ve Bramble'ı Robot Araştırma Enstitüsü'ne ziyarete götürür. Üçlü oradayken, Briar ve Bramble, annesiyle ilgili bir ipucuna rastlar.İpucunun peşine düşen Briar ve Bramble, annelerinin kaybolmasıyla ilgili gerçeklere adım adım yaklaşırlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Yongchang Lin, Heqi Shao

Oyuncular: Bingjun Zhang

ZEROBASEONE: The First Tour [Timeless World] in Cinemas

Film, müzik grubu ZEROBASEONE'ın geçen yılın sonundaki turunu anlatıyor.

Tür: müzikal

Bukalemun

Genç bir adam, gizemli bir kadının tuzağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Wade F. Jackson

Oyuncular: Laird Akeo, Christoph Pieczynski, Dafne Rotolo

Kaynak: ANKA

Sinema, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Şinasi Yurtsever’in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Cenaze yolunda feci kaza 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
14:16 SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
13:59 Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
13:55 Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
13:47 Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
13:45 Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
13:41 Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
13:38 Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
13:21 “Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 09:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona 7 Yeni Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.