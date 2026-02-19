Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Film - Son Dakika
Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Film

19.02.2026 15:35
Bu hafta sinema salonlarında komedi, drama, gerilim ve animasyon türünde 8 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, gerilim ve aksiyondan animasyona 8 film vizyona girecek.

Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolünü Will Arnett, Laura Dern ve Andra Day ile paylaştığı "Sesim Geliyor Mu?" filmi, orta yaş bunalımı ve boşanmayla yüzleşen bir adamın New York komedi sahnesinde yeni bir amaç aramasını konu alıyor.

Dram ve komediyi harmanlayan film, evlilikleri dağılırken aileleri için fedakarlık yapan bir çiftin ortak ebeveynlik ve kimlik arayışına odaklanıyor.

"Sığınak"

Aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekecek "Sığınak" filmi, İskoçya'da ıssız bir adada gizemli bir şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason'un fırtınalı bir günde genç bir kızı kurtarmasıyla değişen hayatını işliyor.

Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmde, Jason Statham, Naomi Ackie ve Daniel Mays rol alıyor.

"Ben Bir Yabancıydım"

Brandt Andersen'in yönettiği "Ben Bir Yabancıydım" filmi de hayatta kalmanın belirsiz olduğu bir gecede Akdeniz'de yolları kesişen dört yabancının hikayesini anlatıyor.

Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy ve Ziad Bakri'nin rol aldığı dram türündeki yapım, Suriyeli bir doktorun küçük kızıyla Halep'ten kaçarken verdiği kararla başlayan vicdan, görev ve merhamet çatışmalarını beyaz perdeye taşıyor.

"Chopin, Chopin!"

Haftanın biyografi türündeki öne çıkan yapımlarından "Chopin, Chopin!", dünyaca ünlü besteci Frederic Chopin'in hastalıklarla mücadele ederken yüksek sosyetede var olma çabasına ve müziğinde yarattığı devrime odaklanıyor.

Michal Kwiecinski'nin yönettiği, Eryk Kulm, Victor Meutelet ve Lambert Wilson'ın oynadığı film, izleyiciyi 1835 yılının şaşaalı Paris gecelerine götürüyor.

"Gece Vardiyası"

Petra Biondina Volpe'nin imza attığı "Gece Vardiyası", İsviçre'de personel sıkıntısı çeken bir acil serviste çalışan fedakar bir hemşirenin, üst üste gelen zorluklar ve yaptığı bir hata sonrası yaşadığı çöküşü ele alıyor.

Leonie Benesch, Sonja Riesen ve Alireza Bayram'ın oynadığı dram ve gerilim türündeki yapım, hizmet sektörünün zorluklarını gerçekçi bir dille gözler önüne seriyor.

"Cam Sehpa"

Haftanın yerli filmlerinden, Can Evrenol'un yönettiği "Cam Sehpa", pısırık bir kocanın evliliğinde aldığı ilk ciddi karar olan cam sehpa alışverişinin, aile içinde yarattığı büyük trajediyi ve sonu tahmin edilemez bir kader yolculuğuna odaklanıyor.

Gerilim ve komedi türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre Yıldırım ve Ece Su Uçkan bulunuyor.

"Muamma: Cenin-i Cin"

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği yerli korku filmi "Muamma: Cenin-i Cin", sade bir hayat süren bir ailenin evinde başlayan açıklanamaz paranormal olayları ve yıllar öncesine uzanan karanlık sırların gün yüzüne çıkmasını anlatıyor.

Özcan Varaylı, Elif Baysal ve Sebahat Adalar'ın rol aldığı film, inanç çatışmalarını ve ailenin çaresizliğini merkezine alıyor.

"Scarlet"

Japon yönetmen Mamoru Hosoda'nın imza attığı animasyon türündeki "Scarlet", babasının intikamını almak isteyen bir orta çağ prensesinin, gizemli bir öte dünyada idealist bir gençle tanışmasıyla nefreti ve merhameti arasında kalışını beyaz perdeye taşıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Film

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Film - Son Dakika
