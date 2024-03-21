Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 13 film vizyona girecek.
Sean Durkin'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Demir Pençe" filminde, başrolleri Zac Efron, Jeremy Allen White ve Harris Dickinson paylaştı.
1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında bir iz bırakan Von Erich kardeşlerin hikayesini işleyen yapımda, başarılı güreşçi Fritz Von Erich'in, oğullarının da kendisi gibi başarılı olması için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygulaması anlatılıyor. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile bir yandan çalkantılı olaylar yaşarken, diğer yandan güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.
"Eflatun"
Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper'in başrolleri paylaştığı "Eflatun", bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediniyor.
Cüneyt Karakuş'un senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle:
"Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla başka bir hal alır."
"Ölümcül Sır"
Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Ölümcül Sır", emekliliğini bir kenara bırakıp işinin başına dönmek zorunda kalan bir CIA ajanının hayatını merkezine alıyor.
Aaron Eckhart, Nina Dobrev ve Clifton Collins'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor.
"Sevmek Yüzünden"
Ahmet Kapucu'nun yönettiği "Sevmek Yüzünden", beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini ele alıyor.
Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı filmde Turan, beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan bir kadını canlandırırken, Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen bir genci canlandırıyor.
"İki Yüzlü"
Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar ve Levent Sülün'ün rol aldığı "İki Yüzlü", aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğinin ortaya çıkmasıyla yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor.
"Sırrını Biliyorum"
Timur Acar, Didem Balçın ve Beren Gençalp'in başrollerini paylaştığı "Sırrını Biliyorum", küçük bir kız çocuğunun, annesinin hastalığına alışılmadık bir çözüm bulmak için verdiği çabayı anlatıyor.
"Öldüm Bittim"
Ayhan Taş, Arzu Yanardağ ve Burcu Özçelik'in rol aldığı komedi filmi "Öldüm Bittim", hastalık hastası bir adamın bir haftalık ömrü kaldığı yanılgısına kapıldıktan sonra gelişen olaylar etrafında dönüyor.
"BTOB TIME: Be Together the Movie"
Kim Jin-Chul'un çektiği Güney Kore yapımı müzikal film "BTOB TIME: Be Together the Movie", BTOB'un verdiği 10. yıl özel konserini ve konserde yaşananları gözler önüne seriyor.
Haftanın animasyonları
Çocuklarla animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Kanada filmi "Cesur Balina Katak", büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini işliyor.
Litvanya, Polonya ve Sırbistan ortak yapımı anime film "Köylüler", bir köylü kızı olan Jagna'nın, Antek'e olan sevgisine rağmen kendisinden çok daha yaşlı ve varlıklı bir çiftçi olan Maciej ile evlenmeye zorlanmasının trajik hikayesini anlatıyor.
Haftanın korku filmleri
Dominic Brunt ve Jamie Lundy'in yönettiği "Evie", genç bir kızın deniz kenarında lanetli bir kolye bulması sonrasında başından geçen olayları ele alıyor.
ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı haftanın bir diğer korku filmi "Queen Mary'nin Laneti", Long Island'a kalıcı olarak demirlenen ve perili olduğuna inanılan ünlü "The Queen Mary" gemisinin korkutucu hikayesini konu ediniyor.
Çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanan "Hüddam 4: Ahmer" ise haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gölbaşı'ndaki turistik Tulumtaş Mağarası'nın daha fazla ziyaretçi çekmesi için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yoğun tanıtım çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Mağaranın tarihçesine ve arkeolojik önemine değinen Bakan Ersoy, bölgedeki höyüklerde bulunan yerleşim katmanlarının da bölgenin önemini artırdığını belirtti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise mağaranın dünya turizmine kazandırıldığını ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.
Badminton Milli Takımı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen kampta, teknik direktör Barış Boyar yönetiminde 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kampa girecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yer alan milli sporcular, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek olan kampta yer alacaklar.
Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı kararı onaylayarak, Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesine izin verdi. Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, kararın ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti ve teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
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