Bu Hafta Vizyona Giren 7 Yeni Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyona Giren 7 Yeni Film

Sinema salonlarında 3'ü yerli 7 film izleyiciyle buluşuyor, farklı türlerde dikkat çekici yapımlar var.

31.10.2024 13:16
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Sinema salonlarında bu hafta komediden, dramaya, aksiyondan korku türüne 3'ü yerli 7 film vizyonda olacak.

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü kazanan Coralie Fargeat imzalı, başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in paylaştıkları "Cevher" izleyici ile buluşacak.

Demi Moore'un performansıyla kendi imajını tiye aldığı yapım, izleyiciye yaşlanma korkusu ve mükemmellik takıntısına dair bir eleştiri sunuyor.

Dram ve korku unsurlarını bir arada barındıran film, yaşlanan bir Hollywood aktrisi ve aerobik eğitmeni olan Elisabeth Sparkle'ın gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvurmasıyla gelişen olaylar etrafında şekilleniyor.

"Yandaki Oda"

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar imzalı "Yandaki Oda" iki yakın arkadaşın hikayesini odağına alıyor.

Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı dram türündeki film, hayat şartları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan savaş muhabiri Martha ile ünlü romancı Ingrid'in yıllar sonra tekrar bir araya gelişini konu ediniyor.

Julianne Moore'un kansere yakalanan arkadaşının mücadelesine ortak olurken izleyicinin karşısına çıktığı film, Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülüne layık görülmüştü.

"Anora"

Mikey Madison, Mark Eydelshteyn ve Yuriy Borisov'un rol aldığı "Anora" filmi, bu hafta romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Sean Baker'ın yönetmenliğini yaptığı film, Brooklyn'li bir kadının Rus bir oligarkın oğluyla yaşadığı sıkıntılı aşkı konu alıyor.

"İllegal Hayatlar: Meclis"

Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman'ın başrollerini paylaştığı "İllegal Hayatlar: Meclis" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor:

Cenk Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir grup arkadaşın kurdukları LMKP adlı siyasi partinin yanlışlıkla meclise girmesi sonucu kendilerini yepyeni ve fırsatlarla dolu bir dünyanın içinde bulmalarını anlatıyor.

"Kampta"

Ramazan Er'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kampta", İzmir'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün liderini öldüren bir komiserin, kamp yapan kardeşi ve onun arkadaşlarının örgüt tarafından alıkonulması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"0000 Kilometre"

Deniz Enyüksek'in çektiği, Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün gibi isimlerin rol aldığı??????? "0000 Kilometre", iki gencin hikayesini odağına alıyor.

Film, Beyza Alkoç'un "Sıfır Kilometre" adlı kitabından beyazperdeye uyarlandı.

"Sijjin"

Hadrah Daeng Ratu'nun çektiği Endonezya yapımı "Sijjin", haftanın korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Kaynak: AA

Pedro Almodovar, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Sinema, Son Dakika

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