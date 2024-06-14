Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

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(ANKARA)- Bu hafta, sinema salonlarında romantikten komediye, animasyondan korkuya birçok film vizyona giriyor.

İşte o filmler:

Ters Yüz 2

Ters Yüz 2, Riley'in ergenlik maceralarını anlatıyor. Riley'in ergen olması, kumanda merkezinde kargaşaya yol açar. Beklenmedik bir duyguya yer açmaları gerektiği için kumanda merkezi bu zamana kadar çok iyi yönetilmesine rağmen yıkımla karşı karşıya kalır. Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'ye Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç katılır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Liza Lapira

Daha İyi Bir Yarın

Film, sevgilisi tarafından terk edilen Ozan'ın intihar etme sürecini anlatıyor. Ayrılıktan sonra duygusal olarak yıkıma uğrayan ve tek seçeneğinin intihar etmek olduğunu düşünen Ozan, yaşam sonlandırma merkezine gider. Bu sistemde, intihar etmek, devletin elinde olduğu süreçte yasaldır ancak tek bir şart vardır, o da intihar edecek kişiye kimse aşık olmamalıdır. Bu sırada işer karışır çünkü Ekin, Ozan'a aşıktır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Emre Kavuk

Oyuncular: Hande Doğandemir, Yağız Can Konyalı, Nur Fettahoğlu

Veda Partisi

Veda Partisi, Hülya, Mehtap, Didem ve Arzu yakında evlenecek olan arkadaşları Yonca için sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenlemesini konu ediyor. Hülya, bir siyasi partinin genel başkanı olan eşi İbrahim'den havuzlu bir villa kiralamasını ister. Grup villaya gittiğinde, ev sahibi Açelya'nın renkli dünyası ile karşılaşır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ufuk Cebeci

Oyuncular: Aslı Bekiroğlu, Tolga Avanoğlu, Seda Akman

Sekiz 1

Sekiz 1, Davut'un dolduruşu ile saf değiştiren Erkan'ın, kardeşi olarak gördüğü Barış'a tuzak kurmasını anlatıyor. Yaşadıklarından ağır yara alarak kurtulan Barış, uzun bir iyileşme süreci geçiriyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Vural Eyikan

Oyuncular: Enes Kurt, Sinan Çelik, Cihan Dönmez

Mahzen

'It' ve 'Barbarians'ın yapımcılarından Roy Lee, bu kez Mahzen filminin yapımcılığını üstleniyor. Film, babasının vefatının ardından kendisine miras kalan bir bar olduğunu öğrenen Iris'in, barın mahzzeninde ölülerin şeklini alabilen 'Çuvalkafa' adlı yaratıktan kurtulma hikayesini anlatıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Alberto Correder

Oyuncular: Freyya Allan, Jeremy Irvıne, Ruby Barker

Süper Maymun Shimmy

Süper Maymun Shimmy, dünyayı ele geçirmeye çalışan ve kötü güçlerle mücadele eden, süper güçlere sahip bir maymunun maceralarını anatıyor.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Ralph Zonda, Rick Zondag

Orijinal adı: Shimmy: The First Monkey King

Siccin 7

Film, mafyadan kaçarak birlikte konağa yerleşen ve burada korkunç olaylar yaşayan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Serkan Atar, Tuğba Begde, Funda Eskioğlu

Kötü Oyuncu

Film, çekimi sırasında, bir istismar iddiası ile başlayan bir olayı anlatıyor.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Yorge Curchi

Oyuncular: Alfanso Dosal, Fiona Palomo, Gerardo Trejoluna

Filmin orijinal adı: Un Actor Malo

Işıkları Kapat

Film, gün ışığına fobisi olan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Mark MacNicol