Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

(ANKARA)- Bu hafta, sinema salonlarında romantikten komediye, animasyondan korkuya birçok film vizyona giriyor.
İşte o filmler:
Ters Yüz 2
Ters Yüz 2, Riley'in ergenlik maceralarını anlatıyor. Riley'in ergen olması, kumanda merkezinde kargaşaya yol açar. Beklenmedik bir duyguya yer açmaları gerektiği için kumanda merkezi bu zamana kadar çok iyi yönetilmesine rağmen yıkımla karşı karşıya kalır. Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'ye Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç katılır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Kelsey Mann
Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Liza Lapira
Daha İyi Bir Yarın
Film, sevgilisi tarafından terk edilen Ozan'ın intihar etme sürecini anlatıyor. Ayrılıktan sonra duygusal olarak yıkıma uğrayan ve tek seçeneğinin intihar etmek olduğunu düşünen Ozan, yaşam sonlandırma merkezine gider. Bu sistemde, intihar etmek, devletin elinde olduğu süreçte yasaldır ancak tek bir şart vardır, o da intihar edecek kişiye kimse aşık olmamalıdır. Bu sırada işer karışır çünkü Ekin, Ozan'a aşıktır.
Tür: Komedi
Yönetmen: Emre Kavuk
Oyuncular: Hande Doğandemir, Yağız Can Konyalı, Nur Fettahoğlu
Veda Partisi
Veda Partisi, Hülya, Mehtap, Didem ve Arzu yakında evlenecek olan arkadaşları Yonca için sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenlemesini konu ediyor. Hülya, bir siyasi partinin genel başkanı olan eşi İbrahim'den havuzlu bir villa kiralamasını ister. Grup villaya gittiğinde, ev sahibi Açelya'nın renkli dünyası ile karşılaşır.
Tür: Komedi
Yönetmen: Ufuk Cebeci
Oyuncular: Aslı Bekiroğlu, Tolga Avanoğlu, Seda Akman
Sekiz 1
Sekiz 1, Davut'un dolduruşu ile saf değiştiren Erkan'ın, kardeşi olarak gördüğü Barış'a tuzak kurmasını anlatıyor. Yaşadıklarından ağır yara alarak kurtulan Barış, uzun bir iyileşme süreci geçiriyor.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Vural Eyikan
Oyuncular: Enes Kurt, Sinan Çelik, Cihan Dönmez
Mahzen
'It' ve 'Barbarians'ın yapımcılarından Roy Lee, bu kez Mahzen filminin yapımcılığını üstleniyor. Film, babasının vefatının ardından kendisine miras kalan bir bar olduğunu öğrenen Iris'in, barın mahzzeninde ölülerin şeklini alabilen 'Çuvalkafa' adlı yaratıktan kurtulma hikayesini anlatıyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Alberto Correder
Oyuncular: Freyya Allan, Jeremy Irvıne, Ruby Barker
Süper Maymun Shimmy
Süper Maymun Shimmy, dünyayı ele geçirmeye çalışan ve kötü güçlerle mücadele eden, süper güçlere sahip bir maymunun maceralarını anatıyor.
Tür: Animasyon, Aile
Yönetmen: Ralph Zonda, Rick Zondag
Orijinal adı: Shimmy: The First Monkey King
Siccin 7
Film, mafyadan kaçarak birlikte konağa yerleşen ve burada korkunç olaylar yaşayan bir adamın hikayesini konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Serkan Atar, Tuğba Begde, Funda Eskioğlu
Kötü Oyuncu
Film, çekimi sırasında, bir istismar iddiası ile başlayan bir olayı anlatıyor.
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Yorge Curchi
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