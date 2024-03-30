Bu kurslar meslek sahibi yapıyor
NİĞDE - "Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim" vizyonu eğitim veren Halk Eğitim Merkezi kursları yoğun ilgi görüyor.
Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yüzlerce kurs sayesinde kursiyerler hem meslek ediniyor hem de sosyalleşiyor. Her yaş grubuna ilgi ve beklentilerine yönelik kursların açıldığı Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz kurslarla ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Orhan Çetin, vatandaşları kurslara başvuru yapmaya davet etti. Çetin; "Halk Eğitim Merkezi olarak bir Eylül 2023 tarihinden bugüne kadar 550 kurs açtık. Bu kurslarınızda toplam kursiyer sayımız 12 bin 142 oldu. Bunlardan 4 bin 942'si erkek, 7 bin 200'ü kadın. Her geçen gün kurslarımıza ilgi artıyor. Online yada yüz yüze başvuru yapabilirler, bizler onları bekliyoruz. Köylerimizde, kasabalarımızda da kurs açıyoruz. Okuma yazma kursu için bize bir kişi bile yeterli, nerede olduğu önemli değil en uzak yerde olsa bile biz orada kursumuzu açarız, yeter ki başvursunlar" dedi.
756 saat süren eğitimi tamamlayan ve sertifika sahibi olan kursiyerlerin öğretici belgesi aldığını ifade eden Orhan Çetin; "56 saatlik kursumuzu tamamlarlarsa Mesleki Eğitim Merkezine gidiyorlar, sınavına giriyorlar, oradan öğreticilik belgesi alıyorlar ve artık kendileri de birer usta öğretici oluyor. Kimisi dükkan açabiliyor, kimse evinde yapıp internetten üzerinden satış yapıp para kazanabiliyor. Bizim amacımız evde oturmasınlar, Yakınlarında bir halk eğitim var ve biz onları bekliyoruz. Yeter ki sadece gelip bize müracaat etsinler" diye konuştu.
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