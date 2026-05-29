Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Başkentte kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan kurban kesim görüntüleri, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Uygun kesim şartlarına ve hayvan haklarına aykırı şekilde gerçekleştirilen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

HAYVANI AYAKTA KESMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, bir vatandaşın kesim için hazırladığı büyükbaş hayvanı usulüne uygun şekilde yere yatırmak yerine, ayakta kesmeye çalıştığı görüldü. Acı içinde çırpınan ve zor anlar yaşayan kurbanlığın o halleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

BAKANLIĞA VE EMNİYETE ÇAĞRI

Videonun kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olmasının ardından binlerce kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Hayvana eziyet edildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi hesaplarını etiketleyerek, görüntülerdeki şahıslar hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.