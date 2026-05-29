Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

29.05.2026 10:46
Ankara’da büyükbaş kurbanlığı yere yatırmadan, ayakta kesmeye çalışan bir şahsın hayvana zor anlar yaşattığı görüntüler infial yarattı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve kısa sürede viral olan videonun ardından vatandaşlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek şahıslar hakkında "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Başkentte kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan kurban kesim görüntüleri, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Uygun kesim şartlarına ve hayvan haklarına aykırı şekilde gerçekleştirilen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

HAYVANI AYAKTA KESMEYE ÇALIŞTI 

Görüntülerde, bir vatandaşın kesim için hazırladığı büyükbaş hayvanı usulüne uygun şekilde yere yatırmak yerine, ayakta kesmeye çalıştığı görüldü. Acı içinde çırpınan ve zor anlar yaşayan kurbanlığın o halleri, çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

BAKANLIĞA VE EMNİYETE ÇAĞRI 

Videonun kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olmasının ardından binlerce kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Hayvana eziyet edildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi hesaplarını etiketleyerek, görüntülerdeki şahıslar hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ha yerde ha havada ne farkeder 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
