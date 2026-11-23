Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Kosova'da bulunan üniversite heyeti, Damka ile bir araya geldi.

Görüşmede, Balkan Üniversiteler Birliğinin çalışmaları ile üniversitenin "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

Kosova Sağlık Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, sağlık ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilebilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Damka, Trakya Üniversitesinin Kosova ile geliştirdiği iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık ve eğitim alanındaki ortak çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Rektör Hatipler de üniversitenin Balkan ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarını akademik ve kurumsal iş birlikleriyle güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ederek, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi'nin bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

BUA çatısı altında yürütülen çalışmaların bölgesel akademik iş birliklerine ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunduğunu aktaran Hatipler, üniversitenin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kosova Savunma Bakan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkan Yardımcısı Enis Kervan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Trakya Üniversitesi heyetinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz ile üniversitenin diğer yöneticileri ve akademisyenleri yer aldı.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.