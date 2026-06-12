Buca'da CHP'li Benzer başkan vekili seçildi

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin sonucunda CHP'nin adayı Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Buca'nın tüm seçmenlerinin oylarına sahip çıktık. İzmir ve Buca iradesine sahip çıkmıştır. Buca Başkanımız Görkem Duman yalnız değildir" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi. AK Parti ve MHP'nin adayı AK Partili Veli Balyemez olurken CHP'nin adayı ise Hüseyin Benzer oldu.

Seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Hüseyin Benzer, 43 meclis üyesinden 17 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Veli Balyemez 12 oy aldı ve 14 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda ise 43 üyeden 25 oyu Benzer alırken 18 oyu da Balyemez aldı. Mevzuat gereği üçüncü turda salt çoğunluğun yeterli olduğu oylamada, Hüseyin Benzer 25 oy alarak Buca Belediye Başkan Vekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Veli Balyemez ise 18 oy aldı. Böylece Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi'nde Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Seçimin ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ve başkan vekilliğine getirilen Hüseyin Benzer birer konuşma yaptı.

"BUCA'NIN İRADESİNE SAHİP ÇIKTIK"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Uzun zamandır bizler, hep olumsuz giden tabloda, hep ağır giden tabloda, bu tabloyu eleştiren ve bu gidişatın iyi olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcileri olarak burada tüm meclis üyelerimizin İzmir'in, Buca'nın iradesine sahip çıkarak Görkem Başkanımızın yanında durarak yine başkan vekilimizi seçmelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır ilk defa mutlu bir açıklama yapıyoruz. Alışkın değiliz artık. Ama şunu bilin; Buca'nın tüm seçmenlerinin oylarına sahip çıktık. İzmir iradesine sahip çıkmıştır. Buca iradesine sahip çıkmıştır. Buca Başkanımız Görkem Duman yalnız değildir. Buradan ona çok selam gönderiyoruz. Kendisi ve bürokrat arkadaşlarının hepsini sevdiğimizi ve onlara sahip çıktığımızı buradan tekrar ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"25 TANE ASLAN GİBİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ"

Cumhuriyet Halk Partisi bölünür, parçalanır, bunlar kolayca dağılır falan diyenler var ya, ona en güzel cevabı bugün Buca Meclisi verdi. Aralarından herhangi biri belediye başkan vekili olabilirdi, herhangi birisi. Biz bu süreçte 25 tane aslan yürekli, dürüst, önünde evimizin yerlere kadar saygıyla eğilmesi gereken 25 yol arkadaşımızla beraber üç turda da tek bir fire vermeden, en ufak bir tereddüt yaşamadan Buca Halkı'nın, Buca Belediyesine, Cumhuriyet Halk Partisine verdiği emaneti gözümüz gibi koruyacağımıza ve sahipleneceğimize dair bir irade ortaya koydu. Bugün sadece şunu konuştuk. Sadece şunu konuştuk. Dedik ki; Buca halkı bizlere güvendi. Buca halkı Görkem Başkan'a ve Buca Meclis üyelerine güvendi. Onlara bu şehri emanet etti. O emanet hepimizin namusudur. ve bugün bir belediye başkan vekilimiz, Hüseyin Benzer Başkanımız görevi devraldı, bayrağı devraldı. Bu aileden başka birisi de bayrağı devralabilirdi. Bunun gerçekten önemi yok. Ama herkes onun etrafında kenetlendi ve ben de onlara şu sözü verdim: Bundan sonra Buca'ya her zamankinden daha fazla yakın olacağım. Her zamankinden daha fazla yakın olacağım. Kimse zannetmesin ki Bucalıları unutacağız. Kimse zannetmesin ki Bucalıları yolda bırakacağız. Onları yarım bırakacağız. Onların güvenini sarsacak hiçbir şey sonuna kadar olmadan devam edecek. Ben, başkan vekilimiz, tüm meclis üyesi arkadaşlarımız; kime güvenip de o yetkiyi verdiyseniz hepimiz emanetinizi namusumuz bilip sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Benim bir gram tereddütüm yoktu. Yazıldı, çizildi, dedikodusu yapıldı, saçma sapan hikayeler üretildi. Ama bugün 25 tane aslan gibi belediye meclis üyesinin nasıl durduğunu herkes gördü. Buca İlçe Başkanım burada. Suat Bulut Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra Hüseyin Başkan'la beraber Buca'yı çok daha iyi noktalara getireceğiz" şeklinde konuştu.

"GÖRKEM'İN EMANETİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Arkadaşlarım, çok değerli partililerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünümüzde bizim yanımızda olduğunuz için, destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu bayrak, Görkem'in diktiği bu bayrak, sizin sayenizde ve bizim sayemizle burada devam edecektir. Görkem'in bu emanetini biz çok çalışarak, çok hizmet vererek ancak onu mutlu edebiliriz. Dilerim ki Görkem Başkan en kısa zamanda aramızda olacak. Biz ona burayı devredeceğiz ve hukukunu, haklarını yerine getireceğiz. Biz üzgün ve buruk bir sevinç yaşıyoruz ama Görkem'in emanetine gözümüz gibi bakacağız. Bu emanetin anlamı halka en iyi hizmettir. Biz bu hizmeti en iyi şekilde, halkımızın layık olduğu şekilde yapacağız" dedi.