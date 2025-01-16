Buca Belediye Başkanı Duman, Göksu Mahallesi\'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Göksu Mahallesi sakinlerini dinleyerek, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Duman, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde çözüme kavuşturuyor. Son olarak Göksu Mahallesi'ni ziyaret eden Duman, Buca'yı Bucalılarla birlikte yönettiklerini belirterek, "Göksu Mahallesi sakinlerinin talepleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek, onların yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz. Buca'yı ortak akılla, dayanışma içinde hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Göksu Mahallesi sakinleri de Duman'a teşekkür ederek, "Seni sahada görüyoruz, sokaklarda görüyoruz. Kimsenin yapmadığı başkanlığı şu an sen yapıyorsun. Bizleri mutlu ediyorsun" diye konuştu.