Buca Belediye Başkanı Duman, Minik Öğrencilere Eğitim Seti Dağıttı

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Betontaş Çınar Anaokulu'nu ziyaret ederek, miniklere eğitim seti hediye etti.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, okul öncesi dönemde ailelere ekonomik yük olmadan kaliteli hizmet veren Çınar Anaokulları'nın minik öğrencilerine ücretsiz kitap seti dağıttı. Betontaş Çınar Anaokulu'ndaki küçük öğrencilerle buluşan Başkan Duman, çocuklarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.

Destek sürecek

Okul masraflarının her geçen gün daha da arttığı günümüzde ailelere destek olabilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Görkem Duman, "Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve dil gelişimini destekleyen eğitim setlerini ücretsiz olarak sunduk. Eğitim, aileler için uzun ve oldukça masraflı bir dönem. Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz. Her çocuğumuzun eşit koşullarda yaşayarak büyümesini hedefleyerek eğitim, spor, sanat dallarında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Öğrenci sayımızı artırdık"

Belediye Başkanı Duman, "Çınar Anaokullarımızı, fiziksel şartlarını iyileştirerek daha güçlü bir eğitim sistemi ile çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu sene öğrenci sayımızı artırarak 250'ye çıkardık. Gelişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri adına çocuklarımıza, uzman eğitmenlerimiz tarafından İngilizce, drama, jimnastik, spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

Eğitim setlerinin dağıtımı, Vali Rahmi Bey Çınar Anaokulu ve Çamlıkule Çınar Anaokulu'nda da gerçekleşti.