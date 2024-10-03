Buca Belediye Başkanı Duman, Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman, Pazar Esnafıyla Buluştu

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Pazar Yeri esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Duman, hayat pahalılığına dikkat çekerek belediye desteklerinin önemini vurguladı.

03.10.2024 10:52  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Pazar Yeri esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşların en büyük sıkıntısının hayat pahalılığı olduğunu belirten Duman, "Belediye lokantamız, askıda yemek uygulamamız gibi çalışmalarımızla hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Duman, Buca Metrosu kapsamında yapımı süren Şirinyer durağı çalışmaları nedeniyle hemen yanında bulunan 13 bin metrekarelik alana taşınan Şirinyer Pazar Yeri esnafı ile kahvaltıda buluştu. Buluşmada Başkan Duman'a, Zabıta Müdürlüğü çalışanları da eşlik etti.

Duman, pazar yeri esnafına yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, esnaftan gelen istek ve önerileri de dinledi. Kahvaltının ardından pazar yerini dolaşan Duman, "Bugün burada vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısının hayat pahalılığı ve geçim derdi olduğunu gördük. Bu noktada, belediye lokantamız, askıda yemek uygulamamız gibi vatandaşlarımıza can suyu olan çalışmalarımızın ne denli gerekli olduğuna şahit olduk.  Derin yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızı bu zorlu günlerde yalnız bırakmayacağız, onlara olan desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Duman, Pazar Esnafıyla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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