Buca Belediye Başkanı Duman, Tarımın Önemi Üzerine Vurgularda Bulundu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman, Tarımın Önemi Üzerine Vurgularda Bulundu

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karacaağaç Mahallesi'ni ziyaret ederek tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Üreticilere her türlü desteği vereceklerini belirten Duman, üretim alanında kaygı duymamaları gerektiğini vurguladı.

03.02.2025 11:32  Güncelleme: 12:58
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karacaağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette tarımın önemine vurgu yapan Başkan Duman, "Üreticilerimizin 'ürünümüzü nerede satarız, nasıl pazarlarız' kaygısı olmasın. Üretirken kafaları da gönülleri de rahat olsun. Biz her zaman onların yanındayız" dedi.

Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçenin köyler bölgesinde bulunan Karacaağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada kurulan üretici pazarını gezen Başkan Duman, Buca'nın köylerinde 50'den fazla tarımsal ürün üretildiğini, bu verimliliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Üreticiye her türlü desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Görkem Duman, "Tarımsal üretim ülkelerin kalkınması için çok önemli. Üreticilerimizin 'ürünümüzü nerede satarız, nasıl pazarlarız' kaygısı olmasın. Üretirken kafaları da gönülleri de rahat olsun. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

"Üretimi artırmak istiyorum"

Daha sonra, Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ile kahvehane ziyareti yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların taleplerini dinleyerek, "Burada olma sebebimiz hem köyümüzün eksikliklerine bakmak hem de buradaki üretici pazarını merkez mahallelerimizde tanıtmak. Buca'da tarımı ileriye taşımak istiyorum. Tekrar üretimi artırmak istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Tarımın Önemi Üzerine Vurgularda Bulundu - Son Dakika

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