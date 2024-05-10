Buca Belediye Başkanı Engelsiz Bir Buca Hedefliyor

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kentin tüm Bucalılar için erişilebilir olması için çalışacaklarını belirterek, "Hedefimiz engelsiz bir Buca yaratmak" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Engelsiz Kent' hedeflerini anlattı.

Buca'da ikamet eden herkesin kent yaşam katılımına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Duman, "Amacımız herkes için eşit bir dünya yaratmak. Bunun için çok büyük sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Her şeyden önce bir insanın evinden çıkıp, kentte dolaşıp, ihtiyacı doğrultusunda yapacağı ziyaretlerin ardından evine huzurlu ve mutlu bir şekilde dönmesi en büyük arzumuz. İçinde bulunduğumuz çağda kimse erişilemezlik yüzünden sıkıntı yaşamamalı. Bu doğrultuda belediyedeki mevcut hizmetlerimizin yanı sıra, üstyapıdan kaynaklı sorunların da çözümü için rota oluşturuyoruz. Buca'da yaşayan herkes gönül rahatlığıyla sokaklarda gezebilsin istiyoruz. Engelsiz bir Buca için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

HİZMETLER DE DEVAM EDİYOR

Belediye, Engelsiz Tamir İstasyonu ve Çocuk ve Yetişkin Engelli Eğitim Merkezi ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Engelsiz Tamir İstasyonu, bugüne kadar 10 binden fazla kişiye yardımcı oldu.

Şirinyer'deki Engelli Eğitim Merkezi ise Buca'da yaşayan engellilere ve ailelerine sosyal destek sağlamak, onların toplumsal yaşama daha aktif katılmalarına katkı koymak amacıyla hizmet veriyor. Merkezde engelli bireylerin el becerilerini geliştiren ahşap boyama, resim gibi kurslar düzenlenirken; el ve göz koordinasyonlarını artırmak için de masa tenisi kursları veriliyor. Kurs malzemelerinin belediye tarafından karşılandığı merkezde, el emeği ürünlerini satan kursiyerler aile bütçelerine katkı sağlama imkanı da yakalıyor.