Buca Belediye Başkanı Görkem Duman: Biz Vatandaş Ayrımı Yapmıyoruz

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eylül ayı olağan meclis toplantısında, hizmetlerini vatandaş ayrımı yapmadan gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz, 72 millete bir nazardan bakıyoruz. Bunu da herkes çok iyi biliyor" dedi.

Buca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlığında yapıldı. Buca'ya ilişkin önemli kararların alındığı toplantıda, başkanlık makamından ve komisyonlardan gelen önergeler görüşüldü.

Cemevi inşa edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmek istenilen alanla ilgili komisyondan gelen rapor üzerine konuşan Buca Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili, Burçin Kevser Sevil, sorunun mülkiyet olmadığını öne sürerek, "Mülkiyet problemi var biliyorum. Buca Belediyesi'nin hiç mi verebileceği bir alan yok? Buca Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edeceği hiç mi alan yok? Bina yok mu? Bina yok, arsa da mı yok? 'Burada vatandaş mı ayırıyorsunuz' yorumunu ben yapamam. İyi niyetli olduğunu düşünmek isterim. Her şeyi geçtim Cumhuriyet Halk Partili Başkanların vatandaşa vermiş olduğu bir sözün yerine getirilmesi gerekir" diye konuştu.

"Biz vatandaş ayrımı yapmıyoruz"

Sevil'in konuşmalarına cevap veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da cemevi inşa edilmesi için uygun zamanda yer tahsisi yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"İlgili derneğin başkan ve yöneticileriyle iletişim haline geçtik. Kendilerine bu talep noktasında yardımcı olacağımızı söyledik. Burada hepinize ifade etmiş olayım; biz vatandaş ayrımı hiçbir zaman yapmıyoruz, vatandaş bizim hizmetimizde ayrımcılık yapmadığımızı çok iyi biliyor. Çünkü biz sosyal demokrat bir belediyecilik yapıyoruz ve 72 millete bir nazardan bakıyoruz. Bunu da herkes çok iyi biliyor."

Öte yandan, toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri, imar komisyonuna sevk edilmesi için ortak bir önerge sundu. Buca trafiğini rahatlatacak önerge ile Buca Bornova çevre yoluna yonca kavşak yapılması için Ulaştırma Bakanlığı'na, Buca TOKİ yoluna bağlantı yapılması için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunulması istendi. Önerge üzerine konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mızın faydasına yapılacak çalışmalarda meclisimizin ortak karar alması hepimizi çok mutlu etti. Bunu çok anlamlı buluyorum. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.