Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gece Mesaisinde Çalışan İşçilerle Bir Araya Geldi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında Doğuş Caddesi'ndeki gece mesaisine katılarak ekiplere destek veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın yollarını kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.

Buca genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri tarafından başlatılan geniş kapsamlı asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Günlük hayatın aksamaması adına gece saatlerinde yoğunlaşan çalışmaları yakından takip eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Doğuş Caddesi'nde yürütülen asfalt serim işlemini yerinde inceledi. Sahadaki personelle tek tek tokalaşan ve sohbet eden Başkan Görkem Duman, yoğun tempoda çalışan işçilere moral vermek amacıyla baklava ikramında bulundu.

"Sorunu konuşan değil, çözen belediyecilik"

Buca'nın kronikleşen yol sorununa kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri yollarımızdı. Uzun yıllardır ihmal edilmiş, günlük yaşamı zorlaştıran bir tabloyla karşı karşıyaydık. Ama artık bu tabloya son veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çok kapsamlı bir asfalt seferberliği başlattık" diye konuştu.

Başkan Duman, Buca'nın her mahallesinde ve her sokağında bu değişimin adım adım devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece son süreçte Kozağaç'ta, Vali Rahmi Bey'de, Laleli'de, Uğur Mumcu'da, Atatürk Mahallemizde, Adatepe'de, Çamlıkule ve Menderes Caddesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdik. Toplamda 15 bin ton asfaltı Buca'mızın yollarına kazandırdık. Bu sadece bir başlangıç. Bizim anlayışımız çok net: Sorunu konuşan değil çözen bir belediyecilik. Buca'nın yollarını kaderine terk etmeyeceğiz. Her mahallede her sokakta bu değişimi adım adım hissedeceksiniz. Sabır gösteren, bize güvenen tüm hemşehrilerime çok teşekkür ederim."