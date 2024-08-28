Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın çalışmalarına destek sözü verdi

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına tam destek sözü verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dumlupınar Mahallesi'nde kadınların öz farkındalık, sosyal ve istihdama yönelik beceri gelişimleri için çalışmalar yürüten Kolektif Etki Programı Derneği'ni (KEP) ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Görkem Duman, kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

"İş birliğine hazırız"

Buca Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerini de anlatan Başkan Duman, kadınların güçlendirilmesi için geliştirilen her projenin çok değerli olduğunu ifade etti. KEP'in çalışmalarının da bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getiren Duman, "Burası kadınların sadece eğitim aldığı bir kurum değil. Hem sosyalleşebildikleri hem dayanışma içerisinde olabildikleri, kadın haklarının savunulduğu bir yer. İş birliğine her zaman hazırız" diye konuştu.

KEP Derneği Eş Kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu ise ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ederek, Başkan Duman'ın destek ve iş birliği sözünün kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.