Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR) - Mesaisinin büyük bir kısmını saha çalışmalarına ayıran Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bucalılar bizi sokakta, çarşıda, pazarda görünce şaşırmasınlar. Bizim gerçek makamımız, doğup büyüdüğümüz cennet Buca'mızın güzel sokaklarıdır" dedi.

Başkan Duman, Bucalıların beklenti ve taleplerini yerinde tespit edip çalışmalara hız kazandırmak amacıyla kentin sokaklarında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kuruçeşme Mahallesi'nde yapılan yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Duman, daha sonra mahalle esnafını ziyaret etti. Duman, vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve şikayetleri dinledi.

Saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Duman, "Başarılı bir çalışmanın halkla birebir temas halinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle haftalık çalışma takvimimizin büyük kısmını saha çalışmalarına ayırdık. Bucalılar bizi sokakta, çarşıda pazarda gördüklerinde şaşırmasınlar. Bizim gerçek makamımız sokaklar olacak. Bundan sonra sürekli alanda olacağım" diye konuştu.