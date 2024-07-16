Buca Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Başkan Duman, yerel yönetimlerin hayvanları yaşatmak için çalıştığını belirtti.

16.07.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Başkan Duman, "Tabiattaki her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Hiçbir vicdani anlayışa uymayan bu yasanın uygulayıcısı olmayacağız. Yerel yönetimler çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için yapar" dedi.

TBMM'ye sunulan ve halk arasında "sokak hayvanları yasası" olarak bilinen kanun teklifi, saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılmasını öngörüyor. Yasanın vicdani olmadığını söyleyen Başkan Duman "Biz ilçemizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve rehabilite edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşayan dostlarımız büyük ailemizin birer fertleri. Onları katletmemiz ya da yasada belirtildiği gibi uyutmamız asla söz konusu olmayacaktır" dedi.

"Güçlü veteriner kadromuzla hizmet veriyoruz"

Başkan Duman, belediye olarak sokakta yaşayan can dostlarının yaşam koşullarını en iyi şartlara kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Veteriner hekim, laborant ve sağlık teknikeri sayımızı artırarak kadromuzu güçlendirdik. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizde güçlü kadromuzla her yıl binlerce can dostumuza hizmet veriyoruz. Yerel hayvan koruma görevlileri ve vatandaşlarla iş birliği içinde her yıl binlerce hayvanı kısırlaştırıp aşılarını ve iç parazit ilaçlarını yaparak yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Engelli Kedi Evi'nde sahipsiz engelli kedilere özel bakım ve konfor sağlıyoruz. Yalnızca kent merkezindeki canlara değil kırsal alanda sahipsiz yaşayan can dostlarımıza da ulaşıyoruz. Özellikle soğuk günlerde kırsaldaki yaşam alanlarına mama bırakıyoruz. Son günlerde ise Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) ile ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. Buca Belediye Lokantası'nda gün sonunda kalan yemekler EFODER aracılığı ile bakıma muhtaç can dostlarına ulaştırılıyor" dedi.

Duman'dan sahiplenin çağrısı

Öte yandan Başkan Duman, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı yineleyerek "Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşan yavrularımız sevgi dolu bir yuva bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Buca, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
14:26 İngiltere Milli Takımı’nda Gareth Southgate dönemi bitti İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate dönemi bitti
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 15:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement