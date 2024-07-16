Buca Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Başkan Duman, "Tabiattaki her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Hiçbir vicdani anlayışa uymayan bu yasanın uygulayıcısı olmayacağız. Yerel yönetimler çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için yapar" dedi.

TBMM'ye sunulan ve halk arasında "sokak hayvanları yasası" olarak bilinen kanun teklifi, saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılmasını öngörüyor. Yasanın vicdani olmadığını söyleyen Başkan Duman "Biz ilçemizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve rehabilite edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşayan dostlarımız büyük ailemizin birer fertleri. Onları katletmemiz ya da yasada belirtildiği gibi uyutmamız asla söz konusu olmayacaktır" dedi.

"Güçlü veteriner kadromuzla hizmet veriyoruz"

Başkan Duman, belediye olarak sokakta yaşayan can dostlarının yaşam koşullarını en iyi şartlara kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Veteriner hekim, laborant ve sağlık teknikeri sayımızı artırarak kadromuzu güçlendirdik. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizde güçlü kadromuzla her yıl binlerce can dostumuza hizmet veriyoruz. Yerel hayvan koruma görevlileri ve vatandaşlarla iş birliği içinde her yıl binlerce hayvanı kısırlaştırıp aşılarını ve iç parazit ilaçlarını yaparak yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Engelli Kedi Evi'nde sahipsiz engelli kedilere özel bakım ve konfor sağlıyoruz. Yalnızca kent merkezindeki canlara değil kırsal alanda sahipsiz yaşayan can dostlarımıza da ulaşıyoruz. Özellikle soğuk günlerde kırsaldaki yaşam alanlarına mama bırakıyoruz. Son günlerde ise Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) ile ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. Buca Belediye Lokantası'nda gün sonunda kalan yemekler EFODER aracılığı ile bakıma muhtaç can dostlarına ulaştırılıyor" dedi.

Duman'dan sahiplenin çağrısı

Öte yandan Başkan Duman, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı yineleyerek "Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuşan yavrularımız sevgi dolu bir yuva bekliyor" diye konuştu.