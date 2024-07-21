Buca Belediye Başkanı Saldırıya Uğrayan Sokak Köpeğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Saldırıya Uğrayan Sokak Köpeğini Ziyaret Etti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, saldırıya uğrayarak tedavi altına alınan sokak köpeğini ziyaret etti. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Duman, can dostunun sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

21.07.2024 13:27
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da saldırıya uğrayarak tedavi altına alınan sokak köpeğini ziyaret etti. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili veteriner hekimlerden bilgi alan Buca Belediye Başkanı Duman, can dostunun sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde geçen gece sabaha karşı bir sokak hayvanına iki kişi tarafından canice bir saldırı gerçekleştirilmiş, ağır yaralanan can dostu mahalle sakinleri tarafından hızla yakındaki bir kliniğe götürülmüştü. Kan kaybeden, vücudunda ödem oluşan can dostu iç kanama riskine karşı yoğun bakıma alınmıştı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün akşam Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü hekimlerinin de durumunu yakından takip ettiği can dostunu, tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili veteriner hekimlerden bilgi alan Belediye Başkanı Duman, can dostunun sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

"Bu saldırı canımızı yaktı"

Başkan Duman, yaşanan olayın TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasının yolunu açan yasa tasarısının gündemde olduğu şu günlerde daha fazla can yaktığını söyledi.

Duman, "İlçemizde yaşanan bu olay hepimizi derinden üzdü. Böyle bir vahşetin bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Bizler sokaklarımızda yaşayan can dostlarımızın kentimizin sessiz sakinleri olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Onları seviyoruz. Çıkarılmaya çalışılan yasaya karşı tüm hayvanseverler ile birlikte sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki; kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Buca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Saldırıya Uğrayan Sokak Köpeğini Ziyaret Etti - Son Dakika

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