Buca Belediyesi 2025 Mali Yılı Bütçesi 4,8 Milyar Lira Olarak Belirlendi

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(İZMİR) - Buca Belediyesi 2025 Mali Yılı Bütçesi, 4 milyar 860 milyon lira olarak belirlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal demokrat bir belediye olduklarının altını çizerek, "Bizim tüm müdürlüklerimiz, yaptıkları çalışmalar ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar" dedi.

Buca Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başkanlık ettiği toplantıda, 2025 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. Görüşmelerin ardından oy çokluğu ile geçen karara göre, 2025 Mali Yılı Bütçesi 4 milyar 860 milyon lira olarak belirlendi. Oylama öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Uğur Aydın ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, söz alarak mali bütçeye ilişikin görüşlerini dile getirdiler.

"Diyabet Sensörü Destek Programımızı hayata geçirdik"

AKP grubu tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinin düşük olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Biz sosyal demokrat belediyeciliği, sadece sosyal hizmetler ile kısıtlamıyoruz. Çünkü, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, 0 ile 18 yaş aralığındaki evlatlarımız için Diyabet Sensörü Destek Programımızı hayata geçirdik. Bu çalışmamız da sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biridir. Bizim tüm müdürlüklerimiz yaptıkları çalışmalar ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar" diye konuştu.

"Kronikleşen sorunlarına el attık"

Yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile geçen 2025 Mali Yılı Bütçesi hakkında bir değerlendirme yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Zor bir yılı geride bırakırken, daha zor bir yılı göğüslemek için kılı kırk yararak bütçe hazırladık. Buca halkına hak ettiği bütçeyi hazırlamak için gece gündüz demeden bürokratlarımızla çalıştık. Ancak önümüzde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi diye bir gerçek var. Tasarruf tedbirleri genelgesi yapabileceğimiz yatırımları maalesef sınırladı. Bu dönem özellikle Buca'mızın kronikleşen sorunlarına el atmak için özel bir bütçe hazırladık. Hizmet odaklı bir çalışma planı oluşturduk " dedi.

"Öncelik, yol çalışmaları olacak"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bütçemizde önceliği yollarımıza vereceğimizi buradan açıklamak istiyorum. Asfalt konusunda bu dönem önemli adımlar atacağız. Parklarımızı daha temiz hale getireceğiz. Yeşillendirme seferberliği başlatarak yeşil alan oranını artıracağız. Derinleşen yoksulluk karşısında vatandaşlarımızın yanında olacak, sosyal çalışmalarımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz."