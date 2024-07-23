Buca Belediyesi, aşırı sıcaklardan dolayı işçilerin mesai saatlerinde değişiklik yaptı

Güncel

Buca Belediyesi aşırı sıcaklardan dolayı sahada çalışan işçilerin mesai saatlerinde değişiklik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada kentteki yüksek sıcaklıkların çalışanları olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda Fen İşleri ile Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personellerin çalışma saatlerinde sıcak nedeniyle değişikliğe gidildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli saat 05.00 - 13.00 ve 15.00 - 23.00 saatlerinde çalışacak. Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü saha personeli ise 08.00 - 15.00 saatleri arasında görev yapacak. Hizmetten geri kalmamak için de Acil Müdahale Timi hazır olarak şantiyede bekletilecek."

Belediye Başkanı Görkem Duman da yaptığı değerlendirmede, "Özellikle son günlerde sıcaklıklarda rekor bir artış yaşanıyor. Bu durum sahada olan personelimizin çalışma şartlarını zorlaştırırken sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle mesai saatlerimizde değişikliğe gitmek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.