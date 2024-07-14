Buca Belediyesi, Çaldıran Mahallesi için imar planlarını askıya çıkartacak - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Çaldıran Mahallesi için imar planlarını askıya çıkartacak

Buca Belediyesi, Çaldıran Mahallesi için hazırlanan imar planlarını askıya çıkartacak. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kimseyi mağdur etmeden yapılabilecek en doğru planı hazırladıklarını söyledi.

14.07.2024 11:41
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Atatürk Maskı'nın da yer aldığı Çaldıran Mahallesi için hazırlanan imar planlarını askıya çıkartacak. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kimseyi mağdur etmeden yapılabilecek en doğru planı hazırladıklarını söyledi.

Planlama çalışması için mahalle sakinlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, planın 16 Temmuz Salı günü askıya çıkacağını duyurdu. Bugüne kadar plansız bir şekilde yapılaşmış olan bölgede, kimseyi mağdur etmeden yapılabilecek en doğru planı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Görkem Duman, şöyle konuştu:

"Planlarımızı askıya çıkarmadan sizleri bilgilendirmek istedik. Siz de önemseyip geldiniz. O nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. İzmir protokol yolunun ilk iyileştirme çalışması sizin mahallenizde başlayacak. Bu nedenle kıymetli bir proje… Yapılan bu çalışma, kentsel dönüşüm projesi değildir bu nedenle kentsel dönüşümde olduğu gibi hızlı ilerleyemiyoruz. Yapılaşmanın en doğru şekilde olması için hep beraber koordineli bir şekilde hareket etmelisiniz. Dirençli ve sağlam yapılara sahip olmak için hep birlikte hareket edip vatandaşlarımızın bir an evvel ev sahibi olmasını istiyoruz."

Belediyenin kapısı her konuda mahalleliye açık

Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü yetkilileri de sürecin şeffaf yürütülmesini amaçladıklarını belirterek, mahalle sakinlerinin akıllarına takılan her konuda kendileriyle iletişime geçebileceklerini ifade etti.

Planda neler var?

Çaldıran Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda konut alanları, ticaret seçenekli konut alanları ve ticaret alanlarının yanı sıra rekreasyon alanı, park alanı, ibadet alanı, otopark alanı, lise alanı, aile sağlık merkezi, resmi kurum alanı ve belediye hizmet alanı bulunuyor. Buna göre, gelişme konut alanı 17 bin 110 metrekare olurken ticaret konut alanı 29 bin 323 metrekare, belediye hizmet alanı 2 bin 698 metrekare, resmi kurum alanı bin 1443 metrekare, sağlık ocağı 1795 metrekare, rekreasyon alanı 19 bin 739 metrekare olarak planlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, Çaldıran Mahallesi için imar planlarını askıya çıkartacak - Son Dakika

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